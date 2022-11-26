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Путин жалок, как никогда

  • Александр Коваленко
  • 26.11.2022, 12:00
  • 4,760
Путин жалок, как никогда

Унижение тирана будет продолжаться.

Вчера многие обсуждали встречу путина с так называемыми «матерями», которые на самом деле, все как одна были представительницами «Единой России», чиновницами среднего и нижнего звена и прочими представительницами ковролина власти.

В сети сейчас много информации по каждой этой «матери», начиная от Надежды Узуновой, чиновницы из Хакасии, занимающейся сбором помощи для «мобилизованных» и заканчивая Ниной Пшеничкиной, членом так называемой «общественной палаты» так называемой «ЛНР», рассказавшей слезную историю про сына, вызвавшего огонь на себя. На самом деле ее сын был ликвидирован еще в 2019 году и не героически, с вызовом огня на себя, а просто застрелен как псина, во время одной из попыток обстрелять позиции ВСУ.

Но я хотел бы обратить внимание не на них, а совсем на другое. На то, как Путин занижает свой статус уверенного в себе лидера, у которого все идет по плану, до уровня маргинальных шоу с представителями класса «бабы еще нарожают», чтобы дрожащим голосом им рассказать какие ужасные «укронацисты» и как правильно они поступили, начав полномасштабное вторжение в Украину.

Всего 9 месяцев назад Путин уверенный в себе, с властно водруженной на стол рукой, жестко объявлял о начале денацификации и демилитаризации. Сейчас же Путин, сгорбленный и с трудом связывающий слова рассказывает стайке белуг о том, что они поступили правильно, ведь Россия была в опасности!

Это показатель царящих в кремле настроений. Упадничество и страх, которые пытаются подавить такими выступлениями на людях. И их будет все больше и больше. Президент России будет встречаться со школьниками, некими матерями, пенсионерами, работниками разного рода сфер и говорить не об их проблемах, а об ужасной Украине.

Тиран жалок и ничтожен как никогда.

Александр Коваленко t.me

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