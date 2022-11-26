Bloomberg: Россия решила сама себя наказать с нефтью 26.11.2022, 12:27

Кремль готовит странный указ.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Кремль готовит президентский указ, который запретит российским компаниям и любым трейдерам, покупающим национальную нефть, продавать ее кому-либо, кто участвует в ценовом потолке.

Как сообщает Bloomberg, указ запретит вести дела как с компаниями, так и со странами, присоединившимися к механизму ограничения цен. Как сообщает издание, это запретит любое упоминание предельной цены в контрактах на российскую нефть или нефтепродукты, а также запретит погрузку, предназначенную для любых стран, которые принимают ограничения.

Как говорится в материале, неясно, какое влияние на торговлю окажет ограничение цен или ответный указ Кремля.

Это связано с тем, что формальные сторонники этой меры уже воздерживаются от покупки российской нефти. Эта политика на самом деле нацелена на других крупных потребителей, таких как Индия, у которых не будет доступа к западному страхованию и другим службам доставки, если они будут платить за российскую нефть больше установленной цены.

Президент страны-агрессора Владимир Путин уже неоднократно заявлял о том, что Россия не будет поставлять энергию тем, кто присоединится к ценовому потолку. Россия угрожает перенаправить свои поставки нефти «рыночно-ориентированным партнерам» или сократить добычу, заявил ранее на этой неделе вице-премьер Александр Новак.

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