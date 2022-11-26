Дугин «услышал» Лукашенко 3 Игорь Гулик, «Эспрессо»

26.11.2022, 12:39

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Внешне – как homo sapiens, а мозги – неандертальцев.

Мой «любимый» шут из путинского погоревшего театра - «философ» Александр Дугин, - прямо-таки упивается в последние дни какой-то дикой радостью. «Киев полностью декоммунизирован. Ни света, ни воды… Это еще ничего. Скоро придем мы, русские».

А еще российские паблики необычно часто цитируют Лукашенко. По словам этого усатого пророка, украинцы со дня на день, устав жить при свечах, по национальной традиции пойдут «сбрасывать Зеленского».

Когда кто-то начинает разводить болтовню, мол, не обвиняйте россиян как народ, «это все – Путин», то это тоже свихнутая логика. Путин как раз консистенция, экстракт дикости своих подданных

Логика параллельного мира. Внешне – как homo sapiens, а мозги – неандертальцев. Еще несколько лет назад трудно было себе представить, что в веке высоких технологий, да еще и на европейском континенте, бытует племя «диких», в основе жизненного уклада которого — садизм и безграничная тупость. Причем тупость высшего левела, непонятная, необъятная для нормальных людей. Поэтому, когда кто-то начинает разводить болтовню, мол, не вините россиян как народ, «это все — Путин», то это тоже свихнутая логика. Путин как раз консистенция, экстракт дикости своих подданных, другого они бы, пожалуй, не потерпели.

Из того же Дугина: «И все же не следует забывать, что война идет в обе стороны – против внешних врагов и против внутренних. Если бы не было внутренних, мы бы сейчас были не только в Киеве, но и во Львове». Что ж, пророк подозревает, что среди садистских масс остались еще определенные «диссиденты», которых следует уничтожать. Самое парадоксальное, что сам Александр Гельевич по-прежнему любит называть себя «советским диссидентом». Ага, как, например, Солженицын. Подозреваю, что Дугин писал свои «Мистерии Евразии», ориентируясь на объем «Архипелага…». Ну, не отставать же диссиденту от «диссидента».

Да черт с ним, с Дугиным. Он разговаривает сам с собой. Так и пишет: «Для всего остального мы затыкаем уши. И говорим сами с собой – если нет друга, чтобы услышал». Это только он и Лукашенко могут услышать друг друга в наивной вере в то, что люди, защищающие страну от «диких» уже восемь лет, делают это ради «света», «газа», «воды» и «комфорта». Ради «хамона» и «пармезана». Что, разгневанные отсутствием бытовых удобств, они пойдут на Майдан «выносить Зеленского».

Знаете, я могу выставить действующему президенту сто пятьдесят претензий, по моему мнению, вполне обоснованных и оправданных. Но, поверьте, «света-газа» не будет в этом перечне. Ибо, во-первых, не Зеленский наводит российские ракеты на украинские ТЭЦ или роддомы. А, во-вторых, после заявленных целей путинской «спецоперации», в частности, «окончательного решения украинского вопроса», у нас не остается другого выбора. Наконец большинство украинцев поняли, что без победы над истлевшей империей и ее «пророками» вроде Дугина, мы никогда не построим страны с «водой, газом и комфортом».

Возможно, в этом – историческая миссия украинцев XXI века – деконструировать, денацифицировать, разоружить ядерного дикаря, тяготеющего над миром последних сто лет. Вернее, даже не миссия – а условие выживания. Однажды мы попытались «окультурить» дикие племена, принеся на мокшанские болота свет веры, книги, знания. Эксперимент не удался. Они и дальше «говорят сами с собой». Сидят «без света», радуясь, что у кого-то на несколько часов забрали несколько киловатт электричества.

Игорь Гулик, «Эспрессо»

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