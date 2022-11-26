закрыть
26 ноября 2022, суббота, 13:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дугин «услышал» Лукашенко

3
  • Игорь Гулик, «Эспрессо»
  • 26.11.2022, 12:39
  • 5,192
Дугин «услышал» Лукашенко

Внешне – как homo sapiens, а мозги – неандертальцев.

Мой «любимый» шут из путинского погоревшего театра - «философ» Александр Дугин, - прямо-таки упивается в последние дни какой-то дикой радостью. «Киев полностью декоммунизирован. Ни света, ни воды… Это еще ничего. Скоро придем мы, русские».

А еще российские паблики необычно часто цитируют Лукашенко. По словам этого усатого пророка, украинцы со дня на день, устав жить при свечах, по национальной традиции пойдут «сбрасывать Зеленского».

Когда кто-то начинает разводить болтовню, мол, не обвиняйте россиян как народ, «это все – Путин», то это тоже свихнутая логика. Путин как раз консистенция, экстракт дикости своих подданных

Логика параллельного мира. Внешне – как homo sapiens, а мозги – неандертальцев. Еще несколько лет назад трудно было себе представить, что в веке высоких технологий, да еще и на европейском континенте, бытует племя «диких», в основе жизненного уклада которого — садизм и безграничная тупость. Причем тупость высшего левела, непонятная, необъятная для нормальных людей. Поэтому, когда кто-то начинает разводить болтовню, мол, не вините россиян как народ, «это все — Путин», то это тоже свихнутая логика. Путин как раз консистенция, экстракт дикости своих подданных, другого они бы, пожалуй, не потерпели.

Из того же Дугина: «И все же не следует забывать, что война идет в обе стороны – против внешних врагов и против внутренних. Если бы не было внутренних, мы бы сейчас были не только в Киеве, но и во Львове». Что ж, пророк подозревает, что среди садистских масс остались еще определенные «диссиденты», которых следует уничтожать. Самое парадоксальное, что сам Александр Гельевич по-прежнему любит называть себя «советским диссидентом». Ага, как, например, Солженицын. Подозреваю, что Дугин писал свои «Мистерии Евразии», ориентируясь на объем «Архипелага…». Ну, не отставать же диссиденту от «диссидента».

Да черт с ним, с Дугиным. Он разговаривает сам с собой. Так и пишет: «Для всего остального мы затыкаем уши. И говорим сами с собой – если нет друга, чтобы услышал». Это только он и Лукашенко могут услышать друг друга в наивной вере в то, что люди, защищающие страну от «диких» уже восемь лет, делают это ради «света», «газа», «воды» и «комфорта». Ради «хамона» и «пармезана». Что, разгневанные отсутствием бытовых удобств, они пойдут на Майдан «выносить Зеленского».

Знаете, я могу выставить действующему президенту сто пятьдесят претензий, по моему мнению, вполне обоснованных и оправданных. Но, поверьте, «света-газа» не будет в этом перечне. Ибо, во-первых, не Зеленский наводит российские ракеты на украинские ТЭЦ или роддомы. А, во-вторых, после заявленных целей путинской «спецоперации», в частности, «окончательного решения украинского вопроса», у нас не остается другого выбора. Наконец большинство украинцев поняли, что без победы над истлевшей империей и ее «пророками» вроде Дугина, мы никогда не построим страны с «водой, газом и комфортом».

Возможно, в этом – историческая миссия украинцев XXI века – деконструировать, денацифицировать, разоружить ядерного дикаря, тяготеющего над миром последних сто лет. Вернее, даже не миссия – а условие выживания. Однажды мы попытались «окультурить» дикие племена, принеся на мокшанские болота свет веры, книги, знания. Эксперимент не удался. Они и дальше «говорят сами с собой». Сидят «без света», радуясь, что у кого-то на несколько часов забрали несколько киловатт электричества.

Игорь Гулик, «Эспрессо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип
Путин прорабатывает план замены Лукашенко
Путин прорабатывает план замены Лукашенко Леонид Невзлин
Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»