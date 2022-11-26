Самого авторитетного миллиардера Санкт-Петербурга избили в самолете «Аэрофлота» 5 26.11.2022, 12:41

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Драку разняли бортпроводники.

Ночью 24 ноября миллиардер и владелец многочисленных морских терминалов Илья Трабер летел «Аэрофлотом» из Москвы в Петербург и повздорил с 35-летним Анваром Ниязовым, пишет Baza. Ниязов даже не понял, с кем имеет дело, — и после словесной перепалки с угрозами убийством принялся бить 72-летнего бизнесмена по голове и лицу.

Драку разняли бортпроводники. После приземления Трабер отправился в больницу, у него диагностировали перелом пальца и травмы головы.

Основные активы Трабера — это портовый бизнес в Ленинградской области и энергетическая компания «Лоэск». Его называли монополистом на рынке антикварной торговли в Санкт-Петербурге, и он получил прозвище «Антиквар».

Он вел бизнес с необычными партнерами. Трабер был совладельцем Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) и получил контроль над нефтебазой в городском порту. Еще одним совладельцем ПНТ был Владимир Кумарин, которого называют лидером тамбовской ОПГ.

Имя Трабера звучало в международных новостях по делу «тройки», когда власти Испании заявили о поимке «Русской мафии» и задержали 30 человек. Трабер был гостем на праздновании дня рождения Путина в 2004 и 2016 годах, писал The Insider.

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