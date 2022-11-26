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«Одеты, как Квантунская армия, сидят и пьют»: российские «мобики» замерзают в лесах Луганщины

  • 26.11.2022, 12:54
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«Одеты, как Квантунская армия, сидят и пьют»: российские «мобики» замерзают в лесах Луганщины

Оккупанты Саша и Сережа возмущены тем, что в России в это время готовятся к новогодним праздникам.

Мобилизированные на войну против Украины россияне жалуются на свою жизнь в луганских лесах. Там «мобики» не только мерзнут, но и сетуют, что из-за решений гениального командования ВС РФ вынуждены арендовать на несколько дней жилье у местных, чтобы помыться и постирать вещи.

Об этом стало известно из нового перехвата, который в распоряжение OBOZREVATEL предоставила хакерская группировка «Фронтовые разговоры оккупантов».

Судя по разговору оккупантов Сережи и Сани, главная функция таки вояк, как они, – пьянствовать и просто оставаться в лесу, потому что никто не знает, что с ними делать.

«Да, Саня, что толку?. Звоню Андрею, так там, что делается. Квартиру арендуют где-то там у кого-то. Люди, говорят, в лесах живут. Все бухают. И поножовщина там… Не моются. И понимаешь, количество людей большое, но они не задействованы. И да, там же сейчас денег дали, по 200 тысяч каждому. Кто-то уже на такси домой ездит, короче отпускают на два, три, четыре дня. Короче, полный п…ц!» – жалуется один из захватчиков.

По его словам, обо всем этом ему рассказывали знакомые. Из их разговоров, мобилизованным, сидящим в лесах на Луганщине, не организовали никаких учений, над ними нет никакого контроля. Сам он называет это «стыдом».

«Ну и он говорит, патронов 40 от силы стрельнул, что там от него толку. Одеты, как Квантунская армия. Ну связь есть. Он там и в Телеграмме, и во всей х…не. Ну короче, они здесь все вместе. Сережка с Андрюшей, они, как бы это, квартиру арендуют. На 2-3 дня, короче – постирать, туда-сюда. В лесах там невозможно находиться. Кто-то блюет, кто лежит замерзает – оттягивают в палатку», – продолжил оккупант.

Возмутило его и собеседника то, что пока «мобики» думают, как избежать обморожения нижних конечностей тела, в России готовятся к встрече нового года, что очень бесит мобилизованное пушечное мясо.

«А остальные что? В России все по новостям хорошо. Готовятся люди к Новому году, шарики-фонарики. Говорят, что вроде бы ничего страшного, надо людям веселиться. Вон в 41-м или 42-м году также Новый год встречали. Короче, полная чушь. Когда людей нечем одеть на войне, они праздники устраивают. Вы что еб…лись или что?» – не сдержал эмоций оккупант.

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