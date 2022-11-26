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Путина не пригласили на инаугурацию Токаева в Казахстане

  • 26.11.2022, 13:02
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Путина не пригласили на инаугурацию Токаева в Казахстане

На церемонии также не было правителей других государств ОДКБ.

В Казахстане 26 ноября состоялась инаугурация Касыма-Жомарта Токаева. Политик во второй раз возглавил страну. Больше баллотироваться на выборах главы государства он не сможет.

На церемонии присутствовал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Главари ОДКБ и Владимир Путин на инаугурацию не приезжали, сообщает 24tv.ua.

Что пообещал Токаев

На инаугурации присутствовали государственные деятели, а из международных политиков – послы. Так же было и во время первой инаугурации Токаева в 2019 году.

Свою речь Токаев говорил на казахском языке. Он подчеркнул, что выборы прошли «честно и справедливо».

«Торжественно клянусь служить народу Казахстана, строго соблюдать конституцию и законы, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», – заявил Токаев.

После этого глава Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров вручил Токаеву удостоверение президента.

Новоназначенный глава страны очертил меры, которые хочет реализовать во время своей каденции:

реализация конституционной реформы;

развитие села;

минимизация всех препятствий, возникающих на пути малого и среднего бизнеса;

обновление ветвей власти и т.д.

Первые указы Токаева

О концепции развития сельских территорий на 2023 – 2027 годы;

о мерах по реализации предвыборной программы президента «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Теперь и навсегда»;

о мерах по возвращению государству незаконно выведенных активов;

назначение на 14 января 2023 года выборов депутатов сената парламента;

о некоторых вопросах высшей аудиторской палаты Казахстана.

Кстати, среди стран, сотрудничество с которыми является приоритетным для Казахстана, Токаев назвал Россию. Мол, в фокусе внимания будут вопросы взаимовыгодного сотрудничества с соседними государствами – Россией, Китаем и странами Центральной Азии.

Кроме того, Токаев планирует приложить максимальные усилия для развития сотрудничества с США, ЕС, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами.

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