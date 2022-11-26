Житель Молодечно построил шикарный дом из снега
- 26.11.2022, 13:08
На это ушло пять дней.
Пять дней понадобилось мастеру из Молодечно Ивану Карпицкому, чтобы сделать из снега настоящую избушку с камином.
Сейчас снежное произведение стоит на одной из баз отдыха региона.
Как рассказал «Региональной газете» Иван, домик используется исключительно для красоты. Других функций у него нет.
«А вам не жаль, что со временем эта красота превратится в воду?» — спросили Ивана.
«Главное: фото успел сделать. А теперь может таять», — ответил творец.
Кстати, домик — не первая снежная скульптура молодечненца. Раньше уже были и лебедь, и маленькая копия Эйфелевой башни, а также гусли и скрипка изо льда.
С другими материалами скульптор также работает.