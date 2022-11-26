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Житель Молодечно построил шикарный дом из снега

  • 26.11.2022, 13:08
Житель Молодечно построил шикарный дом из снега

На это ушло пять дней.

Пять дней понадобилось мастеру из Молодечно Ивану Карпицкому, чтобы сделать из снега настоящую избушку с камином.

Сейчас снежное произведение стоит на одной из баз отдыха региона.

Как рассказал «Региональной газете» Иван, домик используется исключительно для красоты. Других функций у него нет.

«А вам не жаль, что со временем эта красота превратится в воду?» — спросили Ивана.

«Главное: фото успел сделать. А теперь может таять», — ответил творец.

Кстати, домик — не первая снежная скульптура молодечненца. Раньше уже были и лебедь, и маленькая копия Эйфелевой башни, а также гусли и скрипка изо льда.

С другими материалами скульптор также работает.

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