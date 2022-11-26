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Найдена самая древняя приготовленная человеком еда в мире

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  • 26.11.2022, 13:24
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Найдена самая древняя приготовленная человеком еда в мире

Неандертальцы могли быть гурманами.

В пещерном комплексе на севере Ирака были обнаружены обугленные остатки того, что, по-видимому, является древнейшей приготовленной едой в мире, что вызвало предположение, что неандертальцы могли быть гурманами.

«Наши находки — первое реальное свидетельство сложной кулинарии — и, следовательно, пищевой культуры — среди неандертальцев», — сказал Крис Хант, профессор культурной палеоэкологии в Ливерпульском университете Джона Мура , который координировал раскопки. Исследование, опубликовано в журнале Antiquity.

Хант и его коллеги даже пытались воссоздать один из рецептов, используя семена, собранные в близлежащих пещерах. «Это было что-то вроде блинов с лепешкой, которые были действительно очень вкусными — с ореховым привкусом», — сказал Хант.

Сгоревшие остатки пищи — самые старые из когда-либо найденных — были извлечены из пещеры Шанидар, неандертальского жилища в 500 милях к северу от Багдада в горах Загрос. Считается, что им около 70 000 лет, они были обнаружены в одном из многих древних очагов в пещерах.

Команда также использовала сканирующий электронный микроскоп для анализа древних обугленных фрагментов пищи, извлеченных из пещеры Франхти на юге Греции, которая была заселена ранними современными людьми около 12 000 лет назад.

В совокупности эти данные свидетельствуют о том, что палеолитическая диета была разнообразной и сложной доисторической кулинарией, включающей несколько этапов приготовления пищи.

«Мы впервые представляем доказательства замачивания и растирания семян бобовых как неандертальцами, так и ранними современными людьми (Homo sapiens) на обоих участках и на обоих этапах в пещере Шанидар», — сказал доктор Серен Кабукку, археоботаник из Ливерпульского университета, который руководил исследованием.

«Мы также находим доказательства «смесей» семян, включенных в продукты питания, и утверждаем, что существовали некоторые уникальные предпочтения в отношении определенных растительных вкусов».

Исследование дополняет растущее количество свидетельств употребления растений как ранними современными людьми, так и неандертальцами в дополнение к мясу. Дикие орехи и травы часто сочетали с бобовыми, такими как чечевица и дикая горчица.

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