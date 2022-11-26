Жители Антальи взбунтовались из-за массовой скупки недвижимости россиянами 9 26.11.2022, 13:34

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После объявления мобилизации из РФ уехало около миллиона человек.

Жители Антальи требуют от властей запретить продавать и сдавать в аренду недвижимость россиянам. Граждане Турции создали специальную петицию на платформе Change.org. Запрет поддержали 9486 подписями за два дня. На петицию обратил внимание Forbes.

Из-за наплыва иностранцев цена недвижимости выросла за последние два года почти в 5 раз, что превышает средний доход граждан в Турции, жалуются авторы петиции. Резкий скачок цен на аренду также привел к кризису недвижимости и к демографическим изменениям — якобы 25% населения Анталии сейчас иностранцы, говорится в письме.

Рынок также дестабилизируют российские а украинские риэлторы, говорят авторы петиции. «На фоне волны иммиграции количество украинцев и россиян, участвующих в рынке незарегистрированной недвижимости в Анталии достигло 10 тысяч. Эти люди продолжают нарушать работу рынка, создавая собственные группы на сотни человек в WhatsApp. У них нет опыта, но они скоро начали контролировать рынок недвижимости Антальи . Мы не можем попасть в эти группы, потому что они нас не принимают», — говорится в ней.

Турецкое издание Hurriet Daily News также написало, что российские и украинские риэлторы меняют ситуацию на рынке недвижимости. Они завышают и без того выросшие цены на жилье, а их количественно уже превосходят турецких агентов с лицензиями, сообщило издание.

Спрос на жилье в Турции, позволяющее претендовать на ВНЖ, в октября возрос в 24 раза, по сравнению с октябрем 2021 года, сообщило сегодня агентство Skolkovo Realty. С января только по воздуху в Анталью из разных стран прилетело почти 11 млн человек,. Утверждает агентство со ссылкой на местных властей. При этом ежедневно в этот город прибывает 15 000 —20 000 россиян.

После объявления в России мобилизации сотни тысяч россиян уехали из страны. Как писал ранее Forbes, в Кремле количество уехавших оценивают в от 700 000 до 1 млн человек.

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