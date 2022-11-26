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«У нас 800 рублей заплатил бы, а в Белостоке — всего 800 злотых»

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  • 26.11.2022, 13:44
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«У нас 800 рублей заплатил бы, а в Белостоке — всего 800 злотых»

Сколько стоят зимние шины в Беларуси и Польше.

До первого декабря меньше недели. А это значит, что времени до обязательной «переобувки» совсем мало и сезонной сменой шин озаботятся даже автовладельцы, которые тянули до первого снега. То, что в нынешнем году шинный рынок будет отличаться от прошлогоднего, стало понятно давно. Действующие ограничения заметно сузили выбор, а новые экономические условия отразились на стоимости покрышек.

Жителям приграничных городов — Бреста и Гродно — всегда было выгодно покупать шины в Польше. Там и цены ниже, и Tax Free еще можно вернуть. Ну а в текущем году в условиях импортного дефицита одним из главных козырей польского рынка стал и больший выбор черных и круглых. Continental, Goodyear, Michelin — сегодня продукцию этих брендов уже вряд ли найдешь в Беларуси. А в соседней стране с наличием проблем нет.

Журналист av.by изучил рынок шин в Гродно и Белостоке. А также узнал, можно ли ввезти комплект покрышек из-за границы, сколько на этом деле получится заработать и выгодно ли оно вообще. Кроме того, мы пообщались с владельцем торговой точки на гродненском Южном рынке и спросили у него, как изменились предпочтения местных жителей в выборе резины для легковых автомобилей.

«У нас 800 рублей заплатил бы! А в Польше 800 злотых отдал»

Историями о том, как выгодно гродненские автовладельцы покупают себе шины в Польше, сегодня никого не удивишь. Если ты счастливый обладатель визы, страховки и в течение двух лет не приобретал покрышки в соседней стране, поехать в Белосток и взять их там не составит никакого труда. Даже многочасовые очереди никого не пугают. Ведь экономия заметная!

— Привозил себе в начале октября Barum Polaris 5. На белорусских сайтах за четыре колеса просят 800 рублей, а там мне они обошлись в 800 злотых (450 белорусских рублей). Правда, шины весили 32,8 кг, а один человек, по правилам ввоза, может привезти только 31 кг без оплаты таможенной пошлины. Пришлось 1,8 кг растаможивать. За процедуру заплатил 27 рублей — 4 евро за лишний килограмм и 10 рублей за таможенные операции, — делится личным опытом покупки шин Сергей из Гродно.

Эта история показалась нам интересной, поэтому мы решили промониторить рынок Польши и сравнить его с нашим (в одних ценовых категориях, естественно). Не будем лукавить: в плане ассортимента польский рынок сегодня безусловный лидер по отношению к белорусскому. Но приценимся. Для сравнения возьмем зимнюю шину Continental WinterContact TS 870 P 205/60R16 92H.

В польском интернет-магазине одну такую покрышку можно купить за 520 злотых (290 рублей). То есть на комплект резины вы потратите около 480 долларов. Если возвращаем Tax Free (23%), то в конечном итоге выйдет 355 долларов! Но надо помнить, что далеко не все продавцы работают по системе возврата НДС. И это нужно учитывать заранее.

Взглянем на предложения белорусских магазинов. Например, в известном онлайн-гипермаркете шину Continental предлагают купить за 359 рублей. То есть комплект покрышек обойдется в 1 436 рублей ($595). Разница с учетом возврата НДС — 240 долларов.

Приценимся к более бюджетному сегменту — например, шинам Laufenn (дочерний бренд южнокорейского производителя Hankook). В Белостоке мы обращаем внимание на Laufenn i Fit+ LW31. За комплект придется отдать 1 416 злотых или 790 рублей ($325).

А в Беларуси? Средняя стоимость одной такой покрышки — 213 рублей. Набор обойдется в 840—850 рублей ($350). Вроде бы разница несущественная — всего 25 долларов с комплекта. Но если возвращаем VAT — уже 100!

Здесь также важно учитывать и вес шин, чтобы потом на границе не пришлось платить таможенные сборы. Помните: перевезти без оплаты таможенной пошлины можно только 31 килограмм. Если на сайте продавца вес одной штуки не указан, попросите узнать об этом — как правило, торговцы идут навстречу.

Мы «прошерстили» польские и белорусские магазины и по другим позициям. Некоторых брендов на отечественном рынке не нашли. Например, Yokohama WY01 235/65 R16C. В Польше можно купить за 669 злотых одну покрышку. В рублевом эквиваленте это 374 рубля (за комплект 1 496 BYN или $620). Если вернете НДС, покупка четырех шин обойдется примерно в 450 у. е.

Выходит, выгода получается ощутимая при оформлении Tax Free. Но, повторимся, не все продавцы работают по этой системе. И за «ватами» вам снова придется ехать в Польшу, а это опять денежные расходы на дорогу и сутки в очереди. Если же ваши шины будут весить больше 31 кг, готовьтесь произвести оплату — 4 евро за килограмм.

Перевозят на запасках

А что делать автолюбителям, не имеющим визы, но желающим сэкономить на шинах или купить ту, которой у нас нет? Мы уже рассказывали, сколько зарабатывают на доставке моторного масла из Польши некоторые гродненские перевозчики. Но если автомобильные запчасти привезти не составит никакого труда, то вот с покрышками дела обстоят не так просто. По правилам, для личного пользования можно привозить не более четырех новых летних или зимних шин раз в два года. И делать это разрешено только собственнику автомобиля! То есть на границе вас попросят показать технический паспорт авто и сравнят полученные данные с гражданским паспортом.

А что с доставкой на заказ? Если кратко, то можно, но сложно. Мы оставили в группе «Товары из Польши» объявление. Суть его проста: «Кто может привезти резину под заказ?» За два дня — ни одного отклика!

— Это достаточно трудоемкий процесс, — рассказывает житель Гродно на условиях анонимности. — Как правило, провозят по одному колесу на запаске. Стоимость такой услуги разная — от 15 до 20 долларов за колесо. То есть человеку нужно съездить в Польшу четыре (!) раза, чтобы доставить вам полный комплект шин. Получается реально выгодно только на больших типоразмерах (R20—R22) или в случае, если требуется какой-то эксклюзивный размер шин импортного производителя.

Например, когда у покрышки большой диаметр колеса (R20) и очень узкий протектор (175/55 R20 или 195/50 R20). Это, к слову, заводская резина для BMW i3. Хотя бывает, что на границе могут попросить «накинуть» шину на диск, чтоб проверить, подходящий ли размер. Так что риски никто не исключает.

— А если «переобуться» прямо в Польше и оставить там шины?

— В таком случае вы не сможете вернуть «ваты», и вряд ли вам будет очень выгодно покрышки покупать. Ведь если прибавить деньги, которые вы потратили на топливо, страховку, то маржа минимальная. Зачем оно тогда вообще надо? — задается вопросом собеседник.

Шинники в Гродно: «Серьезно просели цены на Kormoran, Tigar и Taurus»

Так всегда ли выгодно ехать за шинами в Польшу? Возможно, какие-то интересные позиции реально купить в Гродно по прошлогодним ценам? За ответом мы отправились на Южный рынок. Именно сюда автолюбители приезжают затариться новыми покрышками.

Евгений, владелец торговой точки на рынке, рассказал нам, что в этом году люди до последнего не спешили с покупкой шин. Если раньше о «переобувке» задумывались в сентябре-октябре, то в этом году — только тогда, когда ударили первые заморозки:

— Спрос на шины был отложенным. В сентябре и октябре продали в два-три раза меньше, чем в такой же период прошлого года. Люди не торопились, и только в середине ноября начались активные продажи, — рассказывает продавец.

— Учитывая, что с первого ноября импортеры пересчитали цены, стоимость некоторых шинных брендов снизилась. Правда, не у всех позиций. А вот у белорусских и российских покрышек прайс не изменился. Ценник китайских брендов тоже держится. Серьезно просели суммы у сербских Kormoran, Tigar, Taurus. Это связано с тем, что импортеры понимали: количество европейских шин в этом году будет меньше, их не хватит всем. Поэтому таким образом решили восполнить дефицит рынка. Турецкий бренд вроде Starmaxx тоже подешевел относительно китайских на 10%. Сегмент бюджетный, но качество у турецких шин однозначно получше будет.

— А предпочтения покупателей изменились?

— Конечно! Уже в 2021-м те, кто покупал дорогие колеса, перешли на средний сегмент. А сегодня такие люди уже берут «Белшину». В цифрах это выглядит следующим образом. В прошлом году одна шина R16 бюджетного бренда стоила 135 рублей, середняк — 145—155 рублей, а премиум можно было найти до 200 рублей. В этом году цены на самые доступные колеса начинаются от 150 рублей за штуку (хорошие — до 200 рублей, премиум — от 200). То есть люди платят те же деньги, но сегмент-то уже получается другой!

— Шины каких производителей исчезли в этом году?

— Не было всеми любимого Hankook. Выпали из нашего ассортимента Michelin, Goodyear, Toyo. Из импортных шин, которые мы в этом году привезли, имелись Continental, Bridgestone, Lassa, Barum, Matador. Привоз оказался небольшим, но они были.

— А цены на них не кусались?

— Учитывая все скачки курса и другие обстоятельства, цены от прошлогодних не сильно отличались. Например, Continental в популярном типоразмере 205/55 R16 сегодня можно купить за 295 рублей, а в 2021-м они стоили где-то на 20 рублей меньше.

— Как считаете, из Польши сегодня выгодно везти шины?

— Безусловно, в этом году главным преимуществом польского рынка является куда более широкий выбор, чем на белорусском. Шины в Польше в среднем дешевле на 30%. Но не всегда сэкономленные деньги того стоят. Если нет ни визы, ни страховки, то выгода от приобретения колес в соседней стране весьма сомнительная. Ну и про очереди тоже не стоит забывать — далеко не все готовы простоять на границе почти сутки. Другой вопрос, если машина дорогая.

Например, у вас Porsche или BMW и вам нужны разноширокие зимние покрышки (перед — 255/50 R19, зад — 285/45 R19). В таком случае преимущество при покупке комплекта колес получится существенным. У нас стоимость одной такой шины — от 1 000 рублей и выше.

Что ждет белорусский рынок шин в будущем сезоне, пока никто точно не скажет. Не исключено, что он останется на таком же уровне, что и нынешний. Импортный товар будет в дефиците. Зато родная «Белшина» оказалась вполне доступной — и по ассортименту, и по стоимости.

Впрочем, как говорят продавцы, за свои деньги отечественные покрышки на 100% себя оправдывают. Ну а если вы все же решитесь отправиться в Польшу за комплектом колес, учтите все нюансы, связанные с приобретением черных и круглых за границей. Чтобы уже наверняка покупка оказалась выгодной, а не сомнительной и трудоемкой затеей.

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