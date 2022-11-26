В Украине ликвидировали потомственного вертолетчика из РФ с необычными «корнями» 26.11.2022, 13:49

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Оккупант прибыл на войну из Саратовской области.

Очередной российский оккупант прошел успешную «денацификацию» в Украине. Уроженец Саратовской области с литовскими корнями Андрюс Кятвиртис был предположительно летчиком транспортно-боевого Ми-8 АМТШ и родился в семье потомственных военных.

«Родина» в посвященном ему некрологе не нашла чего сказать о «защитнике» кроме дежурных избитых фраз о «долге» и даты похорон. Скупые подробности о ликвидированном оккупанте собрал OSINT-расследователь Иракли Комахидзе.

«В Пугачеве похоронили потомственного вертолетчика с литовскими корнями. Администрация Пугачевского района Саратовской области опубликовала сухой и малосодержательный некролог о ликвидации в Украине уроженца г. Пугачева Саратовской области Андрюса Далюсовича Кятвиртиса, с которым родные и близкие простились 25 ноября», – написал Комахидзе.

Небольшой некролог преисполнен избитыми фразами: оккупант, оказывается, «погиб в исполнении своей воинской обязанности», «показал пример верного товарища» и «не жалея жизни» умер. Также некролог изобилует не менее банальными уверениями в том, что память о ликвидированном оккупанте, о котором, как оказалось, даже сказать нечего, «будет жить в сердцах».

Упомянутый некролог, если убрать из него фамилию оккупанта и дату похорон, вполне можно использовать для любого из почти 90 тысяч уже уничтоженных украинскими воинами оккупантов.

Однако Комахидзе собрал еще некоторую информацию об оккупанте с литовскими корнями.

«По результатам экспресс OSINT удалось собрать более подробную информацию на ликвидированного оккупанта (на)летчика. 32-летний капитан Андрюс Кятвиртис выпускник Сызранского военно-авиационного училища, потомственный военный. Его отец Далюс Кятвиртис 1965 г/р в 1987 году оканчивал то же училище и долгие годы служил в ВС РФ, упомянут на сайте Сызраньского училища в звании подполковника», – написал Комахидзе.

Он также добавил, что обстоятельства и дата ликвидации Андрюса Кятвиртиса не уточнены. Предположительно оккупант был летчиком транспортно-боевого Ми-8 АМТШ.

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