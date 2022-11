Мебельные гиганты годами закупают продукцию белорусских колоний: новое расследование 26.11.2022, 14:20

Фото: tut.by

Производство древесины связано с принудительным трудом политзаключенных.

Европейские потребители годами покупают мебель и другие изделия, произведенные из белорусской древесины. Закупки этого сырья продолжились, несмотря на санкции против Беларуси, введенные после жесткого подавления протестов в 2020 году и начала войны в Украине. Производство древесины связано с принудительным трудом осужденных, в том числе политических заключенных, а часть сырья добывают в охраняемых лесах страны под контролем управления делами Александра Лукашенко. Об этом говорится в расследовании британской общественной организации Earthsight. «Медуза» пересказала этот материал.

В белорусских колониях пытают заключенных. Тем не менее колонии получили международные сертификаты, позволяющие поставлять их продукцию в Европу

Департамент исполнения наказаний МВД Беларуси использует труд заключенных 27 крупных исправительных колоний по всей стране для изготовления широкого спектра товаров. Среди них военная форма, ящики для боеприпасов, мангалы, тракторные запчасти, детские санки и макаронные изделия. Свои товары они в том числе продают в интернет-магазинах, шоурумах и на страницах в инстаграме.

Однако самым крупным источником дохода для так называемого белорусского тюремно-промышленного комплекса является древесина, говорится в расследовании.

Белорусская пенитенциарная система в определенном смысле крупнейшая лесопромышленная компания в стране. Примерно на 20 деревообрабатывающих предприятиях, связанных с колониями, заняты восемь тысяч заключенных. Их труд используется на всех этапах производства. По данным Earthsight, ежегодно осужденные вырубают полмиллиона деревьев и производят более 800 наименований продукции, в том числе офисную мебель, окна, двери и сувениры.

Среди таких колоний — ИК-2 в Бобруйске. Ее цеха занимают площадь, превышающую пять футбольных полей, и считаются одними из наиболее загруженных.

ИК-2 известна жестоким обращением с заключенными: в колонии применяют пытки и неправомерные наказания. Об этом в том числе рассказывал один из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, который отбывал там наказание в 2011—2014 годах по делу об уклонении от уплаты налогов.

В августе 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, по итогам которых Александр Лукашенко остался у власти. В стране прошли массовые протесты против фальсификации результатов голосования, жестоко подавленные силовиками.

Страны Запада отказались признать Лукашенко легитимным президентом и ввели санкции против белорусских чиновников из-за фальсификации итогов выборов и насилия в отношении протестующих. В октябре 2020-го за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с задержанными в ходе протестов в санкционный список ЕС включили начальника департамента исполнения наказаний МВД Беларуси Олега Маткина.

Несмотря на санкции, в ноябре 2020 года ИК-2 в Бобруйске прошла проверку аудиторской компании SCS Global и получила сертификат международного Лесного попечительского совета (FSС) о соответствии деревообрабатывающего производства колонии экологическим и этическим стандартам. Этот сертификат, как поясняют в Earthsight, позволил колонии расширить продажи продукции, производимой заключенными, на наиболее прибыльных рынках Евросоюза и Великобритании.

Чем занимается FSC?

ИК-2 не единственная колония в Беларуси, получившая «зеленый» сертификат FSC, выяснили расследователи. Первой белорусской колонией, получившей его, была ИК-5 в городе Ивацевичи. Еще в 2013 году его выдала другая аудиторская компания, одобренная FSC, — американская Rainforest Alliance. Она подтвердила чистоту цепочки поставок, в которых участвует колония. Позднее сертификат продлила еще одна аудиторская фирма — датская NEPcon (позже сменила название на Preferred by Nature).

Информацию о том, что ИК-5 экспортирует свою продукцию в Европу, в том числе подтверждала белорусская прокуратура. Один из бывших заключенных колонии рассказал Earthsight, что, пока он отбывал наказание, продукция фабрики при ИК-5 продавалась в Нидерланды, Францию и Великобританию, древесина и поддоны — в Польшу, пиломатериалы — в Чехию и Францию, а опилки — в Латвию и Литву. Другой бывший заключенный сообщил, что колония также производила древесный уголь в упаковках с надписями на польском языке.

Earthsight выяснила, что в течение 2020 года «зеленые» сертификаты FSC также получили ИК-17 в Шклове и ИК-15 в Могилеве. При этом руководство ИК-17 в 2013 году попало под санкции ЕС из-за жестокого обращения с политзаключенными, а ИК-15 получила сертификат во время жестокого подавления протестов в Беларуси и пыток задержанных, отмечают авторы расследования.

Earthsight обвинила FSC и аудиторов, проверявших эти колонии, в гринвошинге (позиционирование компании или товара/услуги как экологичных без достаточных для этого оснований. — Прим. ред.).

Как отмечает Earthsight, примерно четверть товаров деревообрабатывающей промышленности, произведенных во всем мире, имеют знак FSC.

Что ответила FSC

Earthsight поговорила, как утверждается, «со значительным количеством» белорусских политзаключенных, которые столкнулись с тюремно-промышленным комплексом страны. Они подтвердили факт поставок в Европу продукции из колоний, а также рассказали о пытках, жестоком обращении и тяжелых условиях труда внутри тюремной системы, в том числе в колониях, получивших «зеленые» сертификаты.

Среди прочего собеседники Earthsight рассказали, что в некоторых колониях зимой деревообрабатывающие цеха не отапливались, а работать приходилось на устаревшем оборудовании под угрозой получения травм. Все заключенные сообщили, что труд был принудительным. «Работа была обязанностью. Как говорится, Arbeit macht frei», — заявил один из опрошенных (Arbeit macht frei — «Труд освобождает», лозунг нацистских концлагерей. — Прим. ред.). По словам другого, отказ от работы грозил избиением и заключением в карцер на несколько дней.

Собеседники Earthsight также заявили, что к политическим заключенным сотрудники колоний относятся с особой жестокостью. Их систематически наказывают за мелкие формальные нарушения — например, за то, что они ненадлежащим образом приветствуют сотрудников колонии. Среди наказаний — запрет на получение посылок, прием посетителей, помещение в карцер.

Мебель из белорусской древесины годами продавалась в крупнейших розничных сетях Европы. Например, в IKEA

В 2021 году Беларусь стала вторым по объему поставок источником древесины для шведской сети IKEA после Польши, утверждают авторы расследования. По их данным, в прошлом году компания использовала 1,7 миллиона кубометров белорусского леса-кругляка.

Спрос IKEA на древесину из Беларуси обусловлен всплеском экспорта белорусских пило- и лесоматериалов в Евросоюз. За 2021 год он увеличился на 48%, в денежном выражении поставки достигли 1,64 миллиарда евро. Как отмечает Earthsight, заказы от шведской сети, которая руководствуется политикой закупки сырья, сертифицированного FSC, сделали Беларусь первой страной в мире, получившей сертификаты на все свое лесное хозяйство (девять миллионов гектаров леса).

Белорусская древесина используется при изготовлении множества товаров IKEA. В начале 2022 года Earthsight насчитала в магазине сети в Великобритании 26 предметов мебели производства Беларуси, среди них комод Brimnes и кресло Strandmon. Кроме того, расследователи обнаружили мебель IKEA из Беларуси на 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго в ноябре 2021 года, где шведская компания выступала официальным партнером.

Мебель IKEA производится в Беларуси на фабриках, которые принадлежат нескольким польским и литовским компаниям, но первичную деревообработку для них выполняют два белорусских государственных предприятия. Они же экспортируют фанеру и мебельные панели для окончательной сборки товаров IKEA в других странах.

Источники среди белорусских чиновников сообщили, что в цепочки поставок шведской сети входит крупнейшее деревообрабатывающее государственное предприятие «Ивацевичдрев» из города Ивацевичи. Хотя основной бизнес компании — производство и продажа ДСП, она также принимает участие во всех этапах производственного цикла, от вырубки леса до перевозки готовой продукции.

До того, как ЕС ограничил торговлю древесиной из Беларуси, введя санкции за поддержку войны в Украине, «Ивацевичдрев» экспортировал в Евросоюз четверть произведенной им ДСП. Сейчас предприятие поставляет готовую мебель и мебельные части, которые под ограничения не попали. Компания сертифицирована FSC, как и белорусские колонии.

Источники Earthsight сообщили, что цепочка поставок предприятия тесно связана с колониями. По их словам, это тщательно скрывается с помощью многочисленных посредников.

По данным расследователей, колонии не только обрабатывают сырье для компании, но и предоставляют ей рабочую силу. Как рассказал осужденный, отбывающий наказание в ИК-5 в Ивацевичах, предприятие давно использует труд заключенных и об этом знают не только сотрудники компании, но и все местные жители. По его словам, «руководство фирмы шантажирует работников тем, что в случае любых разногласий их уволят и заменят бесплатными зэками».

В «грязную» цепочку поставок IKEA до недавнего времени также входил крупнейший работодатель Бобруйска — государственная лесопилка «ФанДОК». Согласно расследованию, еще недавно предприятие поставляло примерно четыре тысячи кубометров мебельных частей из сосновой и буковой фанеры на заводы в Румынии и Польше, где производят мягкую и корпусную мебель, а также стулья IKEA.

Источник из «ФанДОК» рассказал Earthsight, что производственные цепочки бобруйского предприятия также связаны с колониями через посредников. Расследователи предполагают, что «ФанДОК» использует принудительный труд заключенных ИК-2.

В марте, после начала российского вторжения в Украину, IKEA объявила о приостановке бизнеса в РФ и Беларуси. Вскоре FSC сообщил об отзыве всех своих сертификатов, выданных белорусским компаниям. При этом он объявил, что основной причиной отзыва стала невозможность оценить соответствие «определенным социальным требованиям FSC» из-за угрозы безопасности аккредитованных аудиторов.

Сертификаты FSC у четырех белорусских колоний отозвали незадолго до этого. Два из них признали недействительными в мае 2021 года. ИК-5 в Ивацевичах лишилась сертификата в сентябре, а бобруйская ИК-2 — в ноябре. Причины этих решений не раскрываются.

Как предполагают в Earthsight, у разрешений мог истечь срок действия, а колонии решили их не продлевать. Если бы в исправительных учреждениях выявили серьезные нарушения норм FSC, они бы попали в черный список. Между тем «Ивацевичдрев» лишился сертификата только в результате полного ухода FSC из Беларуси после начала войны в Украине.

В отличие от IKEA, отмечают авторы расследования, другие европейские мебельные компании продолжают работать с белорусскими поставщиками. Только в июле 2022 года они закупили белорусской деревянной мебели и ее частей на 13,9 миллиона евро. Как предполагают в Earthsight, часть этих товаров была произведена с использованием принудительного труда заключенных.

Крупнейший импортер готовой мебели и древесного сырья из Беларуси — немецкая компания Polipol. По данным Earthsight, она сотрудничает с белорусским предприятием «Ивацевичдрев» с 2018 года. Компания специализируется на диванах и комфортных мягких креслах, которые производятся в Восточной Европе и продаются в магазинах по всей Европе, в том числе в 19 странах ЕС.

Среди продавцов мебели Polipol — крупный европейский ретейлер XXX Lutz, а также его дочерняя компания Poco, немецкие магазины Porta Mobel, Mobel Boss, Hoffner и Roller. Во Франции диваны Polipol продаются в торговых точках крупнейшей местной мебельной сети BUT. Связавшись с «Ивацевичдревом» под видом потенциальных клиентов, расследователи из Earthsight узнали, что белорусское предприятие также продает мебель немецкой компании Bega Gruppe.

Для экспорта в Европу вырубают лес в национальных парках Беларуси. Они находятся в ведении управления делами Александра Лукашенко

Национальные парки, а также леса с самой ценной древесиной, как утверждается в расследовании, находятся в непосредственном ведении Управления делами Александра Лукашенко. Всего, по данным Earthsight, оно контролирует восемь процентов белорусских лесов.

Авторы расследования считают, что, несмотря на природоохранный статус большинства этих парков, управление обходит запрет на рубки под предлогом санитарных вырубок и получает от этого «обильные доходы».

В частности, по данным Earthsight, ежегодно в таких лесах вырубают более миллиона кубометров древесины, в том числе почти 200 тысяч кубических метров сосны, ели и бука в пределах белорусской части Беловежской Пущи, в национальном парке «Беловежская Пуща».

Earthsight получила копию плана вырубок на одном из участков парка в 2015—2025 годах. Этот план предусматривает умышленное превышение «расчетной лесосеки» — объема рубок, который считается соответствующим принципам устойчивого развития. В результате, как отмечается в документе, «площадь покрытых лесом участков в некоторой степени уменьшится».

Свидетельством того, что древесина из охраняемых парков поступает на европейский рынок, Earthsight считает то, что все такие территории, находящиеся в ведении Управления делами Александра Лукашенко, получили сертификаты FSC. Первый сертификат был выдан в декабре 2014 года, а самый свежий — в январе 2020-го. Аудит Беловежской Пущи проводили компания NEPcon, выдававшая сертификаты белорусским колониям, и швейцарская фирма SGS.

По данным Earthsight, крупнейший конкурент FSC — PEFC — также сертифицировал леса и как минимум одну колонию в Беларуси (PEFC, The Programme for the Endorsement of Forest Certification — Программа одобрения систем лесной сертификации, глобальный альянс национальных систем сертификации, продвигающий устойчивое управление лесными ресурсами. — Прим. ред.). После вторжения России в Украину эти сертификаты были отозваны.

«Дочка» государственного предприятия «Ивацевичдрев», которое использует труд заключенных, владеет лесопилкой рядом с национальным парком «Беловежская Пуща» и, как утверждают авторы расследования, снабжает его древесиной.

«Европейские потребители сейчас являются не только сообщниками пыток политических заключенных и напрямую поддерживают жестокого диктатора. Помогая режиму Лукашенко, торговля мебелью также способствует преступной войне России в Украине», — заявили авторы расследования.

Earthsight призвала правительства стран Евросоюза, Великобритании и США принять срочные меры для предотвращения импорта продукции, при производстве которой используют принудительный труд заключенных. Сами импортеры, считает организация, должны добровольно прекратить любые закупки древесины и продукции деревообрабатывающей промышленности Беларуси прежде, чем произойдет реформа законодательства. Кроме того, Earthsight призвала реформировать системы «экологической» сертификации, чьи недостатки содействовали таким поставкам.

