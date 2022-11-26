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Бесславное падение Путина

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  • 26.11.2022, 14:41
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Бесславное падение Путина

Какая операция ВСУ станет последней для главы Кремля.

Если войска РФ потерпят поражение на Запорожском направлении - или Мелитополь, или от Токмака к Мариуполю - положение президента РФ Владимира Путина катастрофически ухудшится.

Такое мнение высказал адвокат Марк Фейгин в разговоре с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

Эксперты обсудили перспективы освобождения Мелитополя. Они напомнили, что череда поражений российской армии в Украине (отступление от Киева и Чернигова, деоккупация Харьковщины и Херсона) не только подкосили «вторую армию мира», но и не добавляют политического веса диктатору Путину.

Гордон напомнил, что Мелитополь - это ворота в Крым. Фейгин подтвердил, что освобождение Мелитополя, не только рассечет оккупационную группировку, но и откроет прямой путь на перешеек к оккупированному полуострову, став последним ударом для Путина.

«Вообще не понятно, с какими козырями ты остаешься. Я не исключаю, что ключевым (для главы Кремля - ред.) станет крах Запорожского фронта», - отметил правозащитник.

По мнению экспертов, после операции ВСУ по освобождению Мелитополя мы все будем наблюдать бесславное падение президента РФ.

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