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Музыканты группы Litesound, которые представляли Беларусь на «Евровидение», оказались на Володарке

  • 26.11.2022, 14:52
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Музыканты группы Litesound, которые представляли Беларусь на «Евровидение», оказались на Володарке

Им вменяют «участие в протестах».

Правозащитный центр «Весна» сообщает, что братья-музыканты Дмитрий и Владимир Карякин находятся в СИЗО-1 на Володарского. По предварительной информации, им вменяют участие в протестах.

Карякиных подозревают по статье 342 УК (Активное участие в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок). Им грозит до трех лет лишения свободы.

О задержании Litesound провластные телеграм-каналы написали 13 ноября. По их информации, братья «участвовали в незаконных маршах с перекрытием дорог, призывали и агитировали в социальных сетях, сотрудничали с экстремистскими организациями».

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