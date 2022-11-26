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ФБР объявило награду в $250 тысяч за «голову» Пригожина

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  • 26.11.2022, 14:57
  • 2,708
ФБР объявило награду в $250 тысяч за «голову» Пригожина

Деньги можно получить за информацию, которая поможет арестовать военного преступника.

Стало известно, что Федеральное бюро расследований США назначило за «голову» военного преступника Евгения Пригожина награду в 250 000 долларов.

Именно такую сумму пообещали за данные, которые помогут арестовать главу ЧВК «Вагнера», крупнейшего российского олигарха и доверенное лицо Путина Евгения Пригожина.

Соответствующая информация появилась на сайте американского ведомства.

Об этом также сообщил в своем Telegram-канале украинский политик Антон Геращенко.

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