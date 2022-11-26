ВСУ уничтожают оккупантов в левобережном «мешке» на Херсонщине 2 26.11.2022, 15:19

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HIMARS и Excalibur позволили украинской армии установить огневой контроль над плацдармом от Херсона до Армянска.

Украинским силам стоит ответить России за недавнюю ракетную атаку. Они должны ударить по самой Московии, а также зайти в Крым. Причем сделать это не только нужно, но и можно, до Нового года.

Об этом рассказал политолог и экономист Олег Соскин в новом выпуске программы «Аргумент».

«Нанести такой серьезнейший удар по энергетике, по генерирующим мощностям - это надо быть такой падалью, мягко говоря! Это серийные убийцы! Они будут бить каждые 10 дней. У них есть ракеты для этого. Они производят Х-101, немного производят и «Калибры» и другие. Плюс они украли много необходимой электроники, есть и поставки, даже с западных стран. Их задача (ее подтвердил и Песков), что они должны достигнуть целей. Исходя из этого, я думаю, надо наносить удары по Московии», - говорит Соскин.

По его словам, ВСУ необходимо в первую очередь уничтожить левобережный «мешок» оккупантов в Херсонской области и зайти в Крым - «стереть с лица земли кусок от Кинбурнской косы до Скадовска».

«У нас есть артиллерия. HIMARS бьют с Херсона до Армянска. Есть и другие снаряды, те же Excalibur и др. У нас достаточно средств, это никто не скрывает. В этом преимущество Украины на сегодня: до Армянска Украина сегодня обладает огневой мощью», - говорит эксперт.

Он отметил, что украинская артиллерия уже частично перекрывает этот район артиллерией и россияне не могут туда подтянуть резервы.

«Времени остается очень мало. Я считаю, войти в Крым надо до нового года. Если ВСУ туда входят, то ломается вся система, начнется обвал для Путина. Потому что Крымский полуостров для него, для всей террористической машины - сакральная точка. Если ударить в эту точку, то погибнет вся спецоперация», - утверждает Соскин.

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