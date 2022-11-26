закрыть
26 ноября 2022, суббота, 16:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожают оккупантов в левобережном «мешке» на Херсонщине

2
  • 26.11.2022, 15:19
  • 4,498
ВСУ уничтожают оккупантов в левобережном «мешке» на Херсонщине

HIMARS и Excalibur позволили украинской армии установить огневой контроль над плацдармом от Херсона до Армянска.

Украинским силам стоит ответить России за недавнюю ракетную атаку. Они должны ударить по самой Московии, а также зайти в Крым. Причем сделать это не только нужно, но и можно, до Нового года.

Об этом рассказал политолог и экономист Олег Соскин в новом выпуске программы «Аргумент».

«Нанести такой серьезнейший удар по энергетике, по генерирующим мощностям - это надо быть такой падалью, мягко говоря! Это серийные убийцы! Они будут бить каждые 10 дней. У них есть ракеты для этого. Они производят Х-101, немного производят и «Калибры» и другие. Плюс они украли много необходимой электроники, есть и поставки, даже с западных стран. Их задача (ее подтвердил и Песков), что они должны достигнуть целей. Исходя из этого, я думаю, надо наносить удары по Московии», - говорит Соскин.

По его словам, ВСУ необходимо в первую очередь уничтожить левобережный «мешок» оккупантов в Херсонской области и зайти в Крым - «стереть с лица земли кусок от Кинбурнской косы до Скадовска».

«У нас есть артиллерия. HIMARS бьют с Херсона до Армянска. Есть и другие снаряды, те же Excalibur и др. У нас достаточно средств, это никто не скрывает. В этом преимущество Украины на сегодня: до Армянска Украина сегодня обладает огневой мощью», - говорит эксперт.

Он отметил, что украинская артиллерия уже частично перекрывает этот район артиллерией и россияне не могут туда подтянуть резервы.

«Времени остается очень мало. Я считаю, войти в Крым надо до нового года. Если ВСУ туда входят, то ломается вся система, начнется обвал для Путина. Потому что Крымский полуостров для него, для всей террористической машины - сакральная точка. Если ударить в эту точку, то погибнет вся спецоперация», - утверждает Соскин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип
Путин прорабатывает план замены Лукашенко
Путин прорабатывает план замены Лукашенко Леонид Невзлин
Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»