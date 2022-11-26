Из российской банковской системы вывели рекордные $63 миллиарда 1 26.11.2022, 15:37

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Валютный занавес опускается над экономикой РФ.

Столкнувшись с айсбергом санкций, «Титаник» российской банковской системы получил брешь, через которую в рекордных объемах начала вытекать иностранная валюта, пишет Finanz.

Несмотря на «цунами» доходов от энергоносителей, валютный баланс российских банков стремительно сдувается, словно решето, которое невозможно наполнить.

Рекордные 63 млрд долларов вывели клиенты со счетов с начала года, из которых 35 млрд - физические лица, а 28 млрд - бизнес, следует из данных ЦБ РФ.

В сентябре российские банки потеряли 12,1 млрд долларов, а в октябре бегство валюты ускорилось до 14,8 млрд долларов - беспрецедентной суммы за все время доступной статистики.

Физлица с начала мобилизации забрали из банков более 10 млрд долларов (за сентябрь и октябрь) и впервые в истории держат на зарубежных счетах больше валюты, чем в России (63 млрд долларов против 59 млрд). Корпорации вывели 11 млрд долларов в октябре на страхах, что США введут санкции против структур Мосбиржи и де-факто остановят валютные торги в России.

Отток валюты в октябре достиг таких масштабов, что в середине месяца долларов и евро на российском денежном рынке де-факто не стало: ставки валютных свопов стали трехзначными.

Валютный занавес опускается над российской экономикой, и дефицит валюты - особенно евро - может стать новой нормой, считают аналитики Росбанка: доходы от экспорта в ЕС стремительно падают, «Газпром» качает 9% от довоенных объемов и грозит остановить последний транзитный маршрут через Украину, а нефть и нефтепродукты попадают под эмбарго с 5 декабря и 5 февраля соответственно.

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