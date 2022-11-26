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В Катаре вспыхнул масштабный пожар возле фан-зоны ЧМ-2022

  • 26.11.2022, 16:35
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В Катаре вспыхнул масштабный пожар возле фан-зоны ЧМ-2022

Огромный столб черного дыма был виден из нескольких районов города.

В Катаре возле футбольного стадиона «Лусаил», на котором проходят матчи Чемпионата мира по футболу 2022, вспыхнул масштабный пожар.

Кадры инцидента опубликовал в соцсетях итальянский журналист Франко Кристофанели, который освещает мундиаль в Катаре, сообщает «Апостроф».

По информации корреспондента, пожар произошел в городе Лусаил, который расположен в 15 километрах от Дохи. Инцидент случился возле одноименного стадиона и фан-зоны, где расположились иностранные туристы.

Огромный столб черного дыма был виден из нескольких районов города. Кристофанели подчеркнул, что на место ЧП оперативно прибыли спасатели, которые быстро ликвидировали возгорание.

Стоит отметить, что стадион «Лусаил», рядом с которым вспыхнул пожар, должен принять финальный матч Чемпионата мира по футболу 2022. Информация о пострадавших или жертвах в результате ЧП на территории фан-зоны пока не поступала.

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