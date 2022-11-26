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Белорусы столкнулись с дефицитом автозапчастей

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  • 26.11.2022, 17:19
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Белорусы столкнулись с дефицитом автозапчастей

Новых поставок нет, а запасы заканчиваются.

В Беларуси возникает дефицит оригинальных запчастей для Nissan и Infiniti. Новых поставок сейчас нет, а запасов хватит примерно на полгода. Об этом myfin.by рассказали представители официального дилера «ДрайвМоторс». В автоцентре советуют владельцам быть аккуратными, так как на рынке уже появились контрафактные запчасти, а заводские материалы у многих сервисов закончились еще летом.

«Проблема с оригинальными запчастями первой затронула Россию. Сейчас там почти не найти «ниссановских» материалов. Многие сервисы перешли, в основном, на китайские аналоги. На белорусском рынке ситуация получше, но недостаток запчастей тоже ощущается», – пояснили в компании.

Из-за усложнения логистики на многие заводские материалы значительно выросли закупочные цены и сроки поставок. Многие запчасти оформляются под заказ, и на то, чтобы привезти их в Беларусь, может уйти до 60 дней. По некоторым позициям предложение и вовсе отсутствует.

Возросла нагрузка и на официальный сервис. В апреле резко вырос спрос на оригинальные запчасти. Белорусские владельцы автомобилей Nissan и Infiniti решили перестраховаться: сразу пройти ТО, так как поползли слухи о дефиците оригинальных запчастей и масла. Приезжали и с российскими номерами, а так как на Nissan действует международная гарантия, то обслуживали и их.

«На данный момент запаса оригинальных запчастей и масел хватит где-то на полгода в случае отсутствия новых поставок. Но мы все же рассчитываем пополнить склад в максимально короткие сроки поставки и прорабатываем альтернативные маршруты. Все заводские гарантийные обязательства Nissan и Infiniti сохраняются и выполняются нами в полном объеме. Ресурсов хватает и на автомобили без гарантии, в том числе и тех, кого неудачно обслужили в других местах», – рассказывают в компании.

В автоцентре отмечают, что стоимость самих работ не изменилась. Но еще в первом полугодии повысилась закупочная стоимость масла и запчастей Nissan.

В то же время владельцам Nissan и Infiniti советуют не спешить в автоцентр, а приезжать, когда сработает датчик прохождения ТО. До этого менять масло нет смысла. А при выборе сервиса лучше заранее уточнить информацию о наличии оригинальных материалов.

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