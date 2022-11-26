«Ник и Майк»: Конец системы близок 12 26.11.2022, 17:27

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Возле диктатора оставили одних силовиков.

Сегодня стало известно о смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Как написал телеграм-канал «Ник и Майк»:

- Его часто рассматривали в качестве «либерала», но он им не был. Был верным слугой. Мы не будем строить конспирологию. Но возле Синегуба остались или оставили одних силовиков.

Конец системы приблизился. Мы недавно писали о тех, кто в игре. Макея среди них не было.

В гонке на лафетах проиграть очень легко.

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