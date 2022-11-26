Бельгия подписала декларацию о поддержке членства Украины в НАТО и ЕС 26.11.2022, 17:35

Премьер-министр Бельгии прибыл в Киев, где встретился с Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сегодня, 26 ноября, в Киеве подписали совместную декларацию о поддержке движения Украины к в ЕС и НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

- Я благодарю Бельгию и господина премьер-министра за подписанную сегодня совместную декларацию. Этот документ подтверждает поддержку Бельгией нашего движения к полноправному членству в Европейском союзе и в НАТО. Мы обязательно добьемся этого важного для нас результата, — сказал президент Украины.

Со своей стороны, Александр Де Кро отметил, что для него большая честь находиться в Украине и подтвердить свою поддержку украинскому государству и его гражданам.

- Хочу поблагодарить вас и каждого украинца от имени народа Бельгии за ваше лидерство в эти очень сложные военные времена. Вы демонстрируете всему миру, за что следует бороться: за демократию, за открытое общество, где люди относятся с уважением друг к другу и осуждают бессмысленное насилие, – подчеркнул премьер-министр.

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