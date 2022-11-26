Затмение Солнца Луной: Космический аппарат заснял явление невидимое с Земли 26.11.2022, 17:44

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Затмение удалось запечатлеть с помощью спутника GOES.

Космический спутник, наблюдающий за Солнцем, запечатлел затмение нашей звезды Луной, которое можно было увидеть только из космоса. С помощью снимков аппарата было создано видео и движение Луны на фоне Солнца намного ускорено, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

Свидетелем действительно впечатляющего события 23 ноября стал космический спутник GOES, который наблюдает за солнечной активностью. С помощью своих приборов он смог сделать снимки движения Луны на фоне Солнца, когда наш спутник на некоторое время перекрыл часть пылающей поверхности звезды своим темным силуэтом. Это затмение Солнца, которое длилось всего несколько часов, невозможно было увидеть с Земли и потому это особенно ценные кадры.

Спутник GOES наблюдал за солнечным излучением, которое является признаком появления вспышек на Солнце, которые в свою очередь приводят к появлению геомагнитных бурь на Земле. Эти геомагнитные бури, если они являются очень сильными, могут причинить значительный вред как космическим спутникам, так и энергосистемам на планете.

Во время наблюдения космический аппарат заметил несколько небольших извержений на Солнце, что вызвало корональный выброс массы, то есть поток плазмы, который полетел в сторону Земли. По словам ученых, которые занимаются наблюдениями за космической погодой, это привело к появлению незначительной геомагнитной бури на Земле. Но все это произошло уже после того, как Луна на несколько часов закрыла собой Солнце.

Наблюдения за солнечным излучением помогают в раннем обнаружении солнечных вспышек, корональных выбросов массы и других явлений, которые влияют на космическую погоду. Спутник GOES с помощью своих приборов может заранее увидеть извержения на Солнце и примерно за 15 часов до того, как поток плазмы достигнет Земли, он передает эту информацию на Землю.

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