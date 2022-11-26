«Вместо 40 рублей получила 26»: как при переводах из-за границы «съедаются» деньги 1 26.11.2022, 17:59

Банки значительно подняли размер комиссии за перевод средств.

В телеграм-бот myfin.by написала читательница, которая пожаловалась на серьезную разницу в курсе при получении денег из России. Девушка рассказала, что ей перевели на карту 1000 российских рублей, и она рассчитывала получить в эквиваленте как минимум 40 рублей. Но на счету увидела лишь 26 рублей. «Как такое могло произойти?» – поинтересовалась женщина. Этот вопрос журналисты адресовали специалистам одного из белорусских банков.

В контакт-центре рассказали, что в этом году некоторые банки подняли размер комиссии за перевод средств из-за рубежа на белорусские карты. Например, с 4 июля 2022 года комиссия за перевод с иностранного «пластика» на карты, эмитированные «Беларусбанком», составляет 15%. Эту информацию лучше заранее уточнять в банке.

Также важно помнить, что курс, по которому зачисляются деньги, устанавливается платежной системой Российской Федерации, которая использовалась при выполнении транзакции. Но есть нюанс: если в день отправки денег курс российского рубля по отношению к белорусскому менялся, то уже после зачисления средств на карту выполняется перерасчет.

– Рекомендуем проверить счет. Возможно, курсовая разница будет начислена через несколько дней, – посоветовали специалисты.

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