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ЧМ-2022 по футболу: Польша обыграла Саудовскую Аравию со счетом 2:0

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  • 26.11.2022, 18:16
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ЧМ-2022 по футболу: Польша обыграла Саудовскую Аравию со счетом 2:0

На 82-й минуте гол забил Роберт Левандовский.

Сборная Польши нанесла поражение команде Саудовской Аравии в матче группового раунда чемпионата мира-2022 — 2:0, сообщает «Прессбол».

Капитан «бело-красных» Роберт Левандовски забил первый гол на мундиалях.

Польша — Саудовская Аравяи — 2:0

ЭР-РАЙЯН. «Эдьюкейшн Сити». Начало — в 16.00.

Судья — В.Сампайо (Бразилия).

Польша: Щенсны — Кэш, Глик, Кивиор, Берешиньски — Белик, Крыховяк — Зелиньски (Каминськи, 63), Милик (Пентек, 71), Франковски — Левандовски.

Саудовская Аравия: Аль-Оваис — Аюдулхамил, Аль-Амри, Аль-Болеахи, Аль-Бреик (Аль-Ганам, 65) — Аль-Малки (Аль-Обуд, 85), Канно — Аль-Бурайкан, Аль-Наджеи (Аль-Абид, 46, Бахебри, 95+), Аль-Давсари — Аль-Шехри (Аль-Даусари, 86).

Голы: 1:0 — Зелиньски (39, пас — Левандовски). 2:0 — Левандовски (82).

Предупреждения: Кивиор, Кэш, Милик; Аль-Малки, Аль-Амри.

На 46+ минуте Аль-Давсари не реализовал пенальти (Щенсны парировал).

Группа «А»: Польша — 4 (2), Саудовская Аравия — 3 (2), Мексика — 1 (1), Аргентина — 0 (1).

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