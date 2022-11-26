ЧМ-2022 по футболу: Польша обыграла Саудовскую Аравию со счетом 2:0

ЧМ-2022 по футболу: Польша обыграла Саудовскую Аравию со счетом 2:02
- 26.11.2022, 18:16
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На 82-й минуте гол забил Роберт Левандовский.
Сборная Польши нанесла поражение команде Саудовской Аравии в матче группового раунда чемпионата мира-2022 — 2:0, сообщает «Прессбол».
Капитан «бело-красных» Роберт Левандовски забил первый гол на мундиалях.
Польша — Саудовская Аравяи — 2:0
ЭР-РАЙЯН. «Эдьюкейшн Сити». Начало — в 16.00.
Судья — В.Сампайо (Бразилия).
Польша: Щенсны — Кэш, Глик, Кивиор, Берешиньски — Белик, Крыховяк — Зелиньски (Каминськи, 63), Милик (Пентек, 71), Франковски — Левандовски.
Саудовская Аравия: Аль-Оваис — Аюдулхамил, Аль-Амри, Аль-Болеахи, Аль-Бреик (Аль-Ганам, 65) — Аль-Малки (Аль-Обуд, 85), Канно — Аль-Бурайкан, Аль-Наджеи (Аль-Абид, 46, Бахебри, 95+), Аль-Давсари — Аль-Шехри (Аль-Даусари, 86).
Голы: 1:0 — Зелиньски (39, пас — Левандовски). 2:0 — Левандовски (82).
Предупреждения: Кивиор, Кэш, Милик; Аль-Малки, Аль-Амри.
На 46+ минуте Аль-Давсари не реализовал пенальти (Щенсны парировал).
Группа «А»: Польша — 4 (2), Саудовская Аравия — 3 (2), Мексика — 1 (1), Аргентина — 0 (1).