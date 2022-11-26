Власти испугались забастовок на предприятиях 2 26.11.2022, 18:28

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Белорусские предприятия получили «отсрочку выплаты налогов и пошлин», но это им не поможет.

Власти Беларуси опубликовали список предприятий, которые получат «отсрочку выплаты НДС» при ввозе товаров в ЕАЭС или рассрочку выплаты ввозных таможенных пошлин.

Брест в этом списке представлен совместным белорусско-российским предприятием

«Брестгазоаппарат», ОАО «Брестский электроламповый завод» и ОАО «Строительный трест № 8».

«Брестскую газету» заинтересовало, что в этом списке есть «Брестгазоаппарат». Ведь недавно стало известно, что предприятие дважды за этот год заплатит дивиденды акционерам из «нераспределенной прибыли». Поэтому журналисты позвонили белорусскому экономисту Льву Марголину и спросили, что значит отсрочка уплаты НДС и таможенных пошлин и почему «Брестгазоаппарат» попал в список, если он приносит прибыль.

Марголин объяснил, зачем вообще власти дают отсрочку выплаты НДС и таможенных пошлин. Дело в том, что финансовое состояние большинства белорусских предприятий, особенно государственных и градообразующих, достаточно сложное и неустойчивое. А НДС и таможенные пошлины — это налоги, которые надо платить авансом.

«То есть ты закупил сырье или комплектующие, еще не пустил в дело, не произвел продукцию, не получил деньги, а надо уже платить налог. И вот власти дают отсрочку. Но, рано или поздно, платить все равно придется. Дали тебе 4-6 месяцев отсрочки, а потом что? Все равно надо платить. Значит, предполагается, что за эти полгода предприятие какими-то непонятными усилиями сможет собраться с духом, встать на ноги и дальше дела пойдут нормально», — объясняет эксперт.

Он считает, что эта мера явно нерыночная. Одно дело, если бы это сделали для всех, чтобы все предприятия были в равных условиях. Но мы знаем, что если какие-то льготы даются, то только государственным и градообразующим предприятиям. И смысл в этих льготах скорее социально-политический, чем экономический. С помощью отсрочки предприятия смогут вовремя платить зарплаты своим работникам, чтобы не было никаких недовольств или, не дай Бог, забастовок.

В прошлом списке было 103 предприятия, а сейчас уже 108. Это еще раз доказывает, что отсрочка выплат НДС и таможенных пошлин практически ничего не дает. То есть льготы, которые были предоставлены в прошлый раз, ничего не дали, поэтому их приходится продлевать. Скорее всего, их придется продлевать и после 31 декабря 2023 года.

Экономист объяснил, как это отсрочка работает:

«Представим, что предприятию сегодня дали отсрочку по уплате ввозного НДС и таможенных пошлин на шесть месяцев. Предприятие перевело дух. А за ввезенный сегодня товар НДС и пошлины надо будет выплатить до конца мая. Если не продлить отсрочку, в конце мая и начале июня нужно будет заплатить две таможенные пошлины: отсроченную и текущую. Поэтому если предприятие не вырвалось на финишную прямую, то отсрочка его добьет. В стратегическом плане такая мера ничего предприятию не дает».

Почему тогда «Брестгазоаппарат» включили в список предприятий, которые получат отсрочку выплат НДС и таможенных пошлин? По мнению Марголина, выплата дивидентов не означает, что у компании все хорошо. Нужно узнать и проанализировать, на какой срок «Брестгазоаппарат» получает отсрочку, какая у него сумма ввозных НДС и таможенных пошлин. Они получают много металла из России, поэтому сумма может быть приличной.

«А что касается выплаченных дивидендов, то надо сравнивать с суммой налоговых пошлин. Может быть, там речь идет об отсрочке выплаты налогов на пять млн рублей, а они выплатили дивидендов на 10 млн. Хотя я не исключаю, что это может быть и параллельно, потому что пути Господни неисповедимы. 51% акций у «Газпрома». И попробуйте не выплатить им дивиденды. Все закономерно», — подытожил экономист.

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