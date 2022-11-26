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«Мир открыл для себя смелый и сильный народ»

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  • 26.11.2022, 18:39
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«Мир открыл для себя смелый и сильный народ»
фото: reuters

Папа Римский написал письмо украинцам.

Папа Римский Франциск написал письмо украинцам, в котором рассказал, что ежедневно молится за народ Украины. Об этом сообщает Vatican News (перевод - «Гордон»).

- Объединяю мои слезы с вашими и хочу вам сказать, что нет дня, когда бы я не был рядом с вами и не носил бы вас в моем сердце и в моей молитве. Ваша боль – это моя боль. На кресте Иисуса сегодня я вижу вас – тех, кто страдает от террора, вызванного этой агрессией, – заявил понтифик.

Он отметил, что узнал много трагических историй из Украины.

- В первую очередь это касается детей: сколько детей было убито, сколько ранено, сколько осталось сиротами, было оторвано от матерей! Я плачу вместе с вами по каждому ребенку, который из-за этой войны потерял жизнь… Безмерна боль украинских матерей, – написал Франциск.

Папа Pимский также подчеркнул, что он мысленно с украинцами, которые вынуждены были взять в руки оружие для защиты своей страны от российских захватчиков; женщинами, потерявшими из-за войны своих мужей или столкнувшимися с насилием со стороны оккупантов; людьми преклонного возраста; волонтерами; беженцами и переселенцами.

Понтифик отметил, что восхищается тем, как украинцы преодолевают эти тяжелые испытания.

Он заявил, что молится за украинскую власть, на которой «лежит обязанность руководить страной в трагические времена и принимать дальновидные решения ради мира».

- Украинский народ, несмотря на огромную трагедию, которую сейчас переживает, никогда не падал духом и не отчаялся. Мир открыл для себя смелый и сильный народ, который страдает и молится, плачет и борется, сопротивляется и надеется: благородный и страждущий народ, – написал Франциск.

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