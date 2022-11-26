NYT: Украинские военные атаковали оккупантов на острове Змеиный с САУ Caesar на баржах
- 26.11.2022, 18:54
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Самоходные артиллерийские установки Caesar имеют 40-километровый радиус действия.
Украинские военные обстреливали оккупантов на острове Змеиный из артиллерии Caesar. Установки размещали на баржах, которые отбуксировали в 10 километрах от берега. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По данным издания, для обстрела российских позиций на острове Змеиный украинские войска установили самоходные артиллерийские установки Caesar с 40-километровым радиусом действия.
Военные разместили Caesar на барже и отбуксировали их на 10 километров, чтобы оттуда атаковать позиции россиян на острове. Он находился в 50 километрах от позиций ВСУ.