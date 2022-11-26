Что посмотреть и чему удивиться в Скиделе 1 26.11.2022, 19:25

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Вариант путешествия на один день.

В это раз мы направляемся в Скидель, город, который известен в Беларуси прежде всего своим сахарным заводом. Но и кроме этого в этом местечке есть еще много интересного и даже слегка сказочного, пишет журналист intex-press.by Никита Пастухова.

Как добраться

Из Барановичей доехать сюда просто. Садишься на гродненский поезд либо маршрутку Барановичи – Гродно, и выходишь в Скиделе, который находится примерно в 30 км от Гродно. Так как город расположен на пересечении автодорог, то добраться на собственном авто, либо автостопом также можно без проблем.

Что посмотреть

Впервые Скидель упоминается в 1501 году, как местечка в составе Гродненского повета Трокского воеводства в Великом княжество Литовском. В 1588 году в Скиделе разместился королевский двор Речи Посполитой. В 1622 году местечко стало собственностью знаменитого рода Радзивиллов, которые начали развивать здесь производство и ярмарки в местечке.

Главной достопримечательностью этого «сахарного городка» является костел Вознесения Девы Марии. Храм был построен в 1870 году на средства князей Четверинских, и до 1939 года был костелом при усадьбе этой семьи.

Храм является настоящим шедевром неоготической архитектуры. Он выглядит как фильмов-фентэзи или сказок по мотивам братьев Гримм.

Внутренне убранство святыни аскетичное, но со вкусом – видно, что верующие ухаживают и ценят свою святыню.

Недалеко от костела находится мост, с которого можно любоваться на пейзажи речки Скиделянка и думать о сущности бытия.

Через дорогу от храма находится Парк князей Четвертинских, который и сейчас радует глаз свой ухоженностью и является любимым местом для прогулок. Здесь много редких растений и высоких деревьев. Въезд в парк украшен неоготическими воротами – одним из оставшихся свидетельств былого величия Четвертинских в Скиделя. От самой усадьбы, к сожалению, ничего не осталось.

Также обязательно посмотрите православную церковь святого Михаила Архангела, которая находится на местном кладбище.

Храм был построен в 1851 году как деревянный, но в конце прошлого столетия его обложили кирпичом. На мой взгляд, от этого он утратил свой аутентичный вид.

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Если вы хотите сделать фото, как из старой сказки, то вам – в Скидель к костелу Вознесения Девы Марии. Ворота в парке Четвертинских, также неплохо подойдут для этого.

Вывод

Направляясь в Гродно или возвращаясь из него, обязательно заскочите в Скидель. Отличные впечатления вам гарантированы.

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