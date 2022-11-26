В Астане вспыхнули протесты против Токаева

В Астане вспыхнули протесты против Токаева2
- 26.11.2022, 19:39
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Сегодня - день его инаугурации.
В субботу, 26 ноября, в день инаугурации президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева, недавно переизбранного на эту должность, в столице страны Астане начались акции протеста. Власти отреагировали жестко. Недовольных задерживает полиция, отключены интернет и связь.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местные Telegram-каналы.
После жестких задержаний протестующих жители Астаны не могут дозвониться близким и узнать, где они находятся и что происходит.
Сообщается, что участники акции протеста собрались в районе торгового центра «Keruen City».