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В Астане вспыхнули протесты против Токаева

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  • 26.11.2022, 19:39
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В Астане вспыхнули протесты против Токаева

Сегодня - день его инаугурации.

В субботу, 26 ноября, в день инаугурации президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева, недавно переизбранного на эту должность, в столице страны Астане начались акции протеста. Власти отреагировали жестко. Недовольных задерживает полиция, отключены интернет и связь.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местные Telegram-каналы.

После жестких задержаний протестующих жители Астаны не могут дозвониться близким и узнать, где они находятся и что происходит.

Сообщается, что участники акции протеста собрались в районе торгового центра «Keruen City».

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