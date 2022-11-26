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«Никаких переговоров с Путиным»: маленькая украинка рассказала, что спасает в отсутствие света и тепла

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  • 26.11.2022, 20:05
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«Никаких переговоров с Путиным»: маленькая украинка рассказала, что спасает в отсутствие света и тепла

В сложные времена украинцы проявляют чудеса выдержки и солидарности.

Во время очередного отключения света в украинских домах люди продолжают проявлять чудеса выдержки и солидарности. Даже маленькие дети готовы пережить темную и холодную зиму, лишь бы никогда больше не быть частью России.

Трогательный ролик с маленькой девочкой, которая в темноте призывает жителей Украины не отчаиваться, опубликовал «Обозреватель». Она дала несколько советов, как можно спастись от гуманитарного дискомфорта.

- Нет света – включу фонарик. Нет тепла – согреет собака. Никаких переговоров с Путиным, – вещает мудрый ребенок.

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