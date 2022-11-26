Несколько способов, которые помогут защитить кузов авто 2 26.11.2022, 20:16

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Эффективные советы для водителей.

ТСН рассказывает, как защитить покрытие автомобиля и не потратить на это все деньги.

Самый дешевый вариант защитить своего «железного коня» — это при мойке или полировке наносить жесткий воск. Стоит эта процедура не очень дорого, но автомобиль будет иметь хоть какую-то защиту. При нанесении на краску образуется тоненькая пленка с антистатическим и гидрофобным эффектом. Так что вода при дожде будет собираться большими каплями и слетать с кузова. Но эта процедура не сможет уберечь краску от царапин.

Более надежный способ, который не вытянет из вас много денег – жидкое стекло. Эта химия создает специальный защитный слой на кузове, который отталкивает воду и создает очень интересный блеск. После нанесения кажется, что на ваш автомобиль действительно одели стеклянный панцирь. Наносится оно просто, нужно растереть жидкость по всему автомобилю и стараться избегать воды три дня, чтобы стекло успело затвердеть. Теперь ваша ласточка блестит и защищена от легких царапин.

Ну и вершина химической промышленности по защите кузова – это керамическое покрытие. Стоит много, но свои деньги отрабатывает. Технология предлагает нанесение на кузов зерен оксида титана, диоксида кремния и других неорганических соединений, являющихся основой керамики. Именно этот довольно серьезный слой керамики и защищает кузов от царапин, а цвет краски от выгорания. Также она оказывает очень хороший блеск и гидрофобный эффект.

Более радикальной защитой будет виниловая плёнка. Очень часто ее используют, как альтернативу покраске кузова, ведь оклеить авто стоит гораздо дешевле. Но в этом случае она может послужить неплохой защитой от царапин и даже некоторых ударов. Пленка достаточно толстая, поэтому может принять на себя механические повреждения.

Но если вы не хотите, чтобы внешний вид вашего автомобиля менялся, тогда для вас существует прозрачная полиуретановая пленка. Это самый дорогой вид защиты автомобиля, но он самый надежный и не портящий автомобиль. Но нужно помнить, что на пленке экономить не нужно. Если использовать дешевую плёнку, то при ее демонтаже она может сняться вместе с лаком и смысла в такой защите нет. И для тех, кто не жалеет денег на авто, существует «комбо» – полиуретановая пленка, покрытая керамикой. Такой тандем точно поможет вам максимально сберечь кузов машины.

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