ВСУ усилятся боевыми вертолетами Sea King
- 26.11.2022, 20:35
- 2,156
Опубликовано видео с учений украинских бойцов.
Великобритания обучила 10 украинских экипажей вертолетчиков и в ближайшее время передаст ВСУ боевые вертолеты Sea King. Об этом сообщили в Минобороны Великобритании, опубликовав видео с военных учений украинских воинов, пишет («Униан» https://www.unian.net/war/boevye-vertolety-sea-king-dlya-vsu-chto-o-nih-izvestno-video-12058086.html).
Отмечается, что последние шесть недель украинские экипажи проходят обучение в Соединенном Королевстве.
Вертолеты Sea King помогут ВСУ проводить поисково-спасательные работы.
Боевые вертолеты Sea King: общая информация
Westland WS-61 Sea King – это британская лицензированная версия американского двухдвигательного палубного вертолета Sikorsky S-61. Предназначен для борьбы с подводными лодками.
Westland Sea King отличается от американской версии, в частности, двигателями Rolls-Royce Gnome, а также британскими системами противолодочной обороны. Кроме того, британские вертолеты полностью компьютеризированы.
Вертолеты Sea King: характеристики
Экипаж: 2-4 человека
Длина: 17,02 м
Высота: 5,13 м
Вес пустого вертолета: 6 373 кг
Максимальный взлетный вес: 9 707 кг
Скорость: 207 км/ч
Дальность: 1 230 км.
В Британии Sea King использовались как Королевским ВВС, так и Королевским Военно-морским флотом. При этом последний вертолет сняли с эксплуатации ВМС в 2018 году.