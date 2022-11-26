ВСУ усилятся боевыми вертолетами Sea King 26.11.2022, 20:35

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Опубликовано видео с учений украинских бойцов.

Великобритания обучила 10 украинских экипажей вертолетчиков и в ближайшее время передаст ВСУ боевые вертолеты Sea King. Об этом сообщили в Минобороны Великобритании, опубликовав видео с военных учений украинских воинов, пишет («Униан» https://www.unian.net/war/boevye-vertolety-sea-king-dlya-vsu-chto-o-nih-izvestno-video-12058086.html).

Отмечается, что последние шесть недель украинские экипажи проходят обучение в Соединенном Королевстве.

Вертолеты Sea King помогут ВСУ проводить поисково-спасательные работы.

Боевые вертолеты Sea King: общая информация

Westland WS-61 Sea King – это британская лицензированная версия американского двухдвигательного палубного вертолета Sikorsky S-61. Предназначен для борьбы с подводными лодками.

Westland Sea King отличается от американской версии, в частности, двигателями Rolls-Royce Gnome, а также британскими системами противолодочной обороны. Кроме того, британские вертолеты полностью компьютеризированы.

Вертолеты Sea King: характеристики

Экипаж: 2-4 человека

Длина: 17,02 м

Высота: 5,13 м

Вес пустого вертолета: 6 373 кг

Максимальный взлетный вес: 9 707 кг

Скорость: 207 км/ч

Дальность: 1 230 км.

В Британии Sea King использовались как Королевским ВВС, так и Королевским Военно-морским флотом. При этом последний вертолет сняли с эксплуатации ВМС в 2018 году.

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