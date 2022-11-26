В воскресенье днем будет до +2°С 26.11.2022, 21:13

Подробный прогноз погоды на ближайшие дни.

27 и 28 ноября на погоде в Беларуси скажется влияние атмосферных фронтов и неустойчивых воздушных масс, распространяющихся с Черного моря, пишет pogoda.by.

27 ноября ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут осадки, в основном снег, мокрый снег. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью 0..-7°С, максимальная днем -4..+2°С.

28 ноября ожидается преобладание облачной погоды. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по республике осадки, в основном снег, мокрый снег. В отдельных районах республики туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью неустойчивый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..-7°С, максимальная днем -4..+2°С.

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