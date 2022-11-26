Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 1 26.11.2022, 21:47

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Украина героически противостоит РФ уже 276 дней.

Продолжается 276-ой день полномасштабной российско-украинской войны: оккупанты несут тяжелые потери, однако продолжают наносить удары по позициям Сил обороны, а также по населенным пунктам Украины.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Россияне продолжают перегруппировку войск с целью усиления частей и подразделений на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Купянском направлении оккупанты ведут активную оборону. На Лиманском направлении сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий, совершают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. В частности, по районам населенных пунктов Берестово, Купянск, Котляровка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Диброва в Луганской области, Терны и Райгородок Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг обстрелял населенные пункты Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Андреевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области: также нанес удар силами армейской авиации в районе Авдеевки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял населенные пункты Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Времевка Донецкой области и Дорожнянка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Малая Токмачка, Щербаки, Каменское и Зеленая Роща.

Продолжается подготовка вновь прибывших мобилизованных военнослужащих ВС Российской Федерации, в том числе и на временно занятой территории Украины. В населенном пункте Новопетриковка Великоновоселковского района Донецкой области зафиксировано проведение с мобилизованными оккупантами тактических учений и выполнение упражнений со стрелковым оружием. Вместе с тем, в период с 22 по 23 ноября текущего года, в населенном пункте Старомлыновка все гражданские дома были заселены мобилизованными захватчиками.

В городе Пологи, на временно занятой территории Запорожской области,оккупанты содержат пленных военнослужащих Сил обороны и гражданских граждан, задержанных по обвинению в сотрудничестве с силовыми структурами Украины.

По имеющейся информации, во временно оккупированном городе Джанкой в Крыму оккупанты обустроили полигон для проведения стрельб на территории Калиновского регионального ландшафтного парка.

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