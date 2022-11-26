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В Украине прошли испытания новых БПЛА

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  • 26.11.2022, 22:18
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В Украине прошли испытания новых БПЛА
иллюстрационное фото

Беспилотники разработаны и изготовлены предприятиями концерна «Укроборонпром».

В Украине успешно провели очередной этап испытаний новых отечественных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает «Укроборонпром».

Опытные БПЛА разных классов разработаны и изготовлены предприятиями концерна «Укроборонпром».

- По поручению начальника Генерального штаба готовимся к лётным испытаниям под действием РЕБ. Погода с одной стороны становится проблемой, с другой — дополнительной проверкой для комплекса. Своего рода краш-тестом, - говорится в сообщении.

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