В Украине прошли испытания новых БПЛА

В Украине прошли испытания новых БПЛА2
- 26.11.2022, 22:18
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Беспилотники разработаны и изготовлены предприятиями концерна «Укроборонпром».
В Украине успешно провели очередной этап испытаний новых отечественных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает «Укроборонпром».
Опытные БПЛА разных классов разработаны и изготовлены предприятиями концерна «Укроборонпром».
- По поручению начальника Генерального штаба готовимся к лётным испытаниям под действием РЕБ. Погода с одной стороны становится проблемой, с другой — дополнительной проверкой для комплекса. Своего рода краш-тестом, - говорится в сообщении.