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Исторические снимки Первой мировой войны сравнили с кадрами войны в Украине

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  • 26.11.2022, 22:36
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Исторические снимки Первой мировой войны сравнили с кадрами войны в Украине

Судьба мира решается сейчас в Украине.

Война в Украине сродни Первой мировой войне. Об этом рассказал главный редактор censor.net Юрий Бутусов.

- Два фото слева сделаны британскими солдатами в 1917 году на месте жестокой битвы у села Пашендейль в Бельгии во время Первой мировой войны. Вот фото, где по мосткам идут солдаты из-за бывшего большого леса, является одним из символов той битвы.

Два фото справа сделали украинские воины под Бахмутом в 2022 году. И почти тот же уничтоженный лес.

У них нет телефонной связи, электричества, отопления. Они живут по колено в воде, спят в грязи в минусовую погоду, потому что они защищают Украину, защищают жизнь миллионов.

Мировая война на наших полях, и судьба мира решается именно здесь, на каждом метре нашей земли, – подчеркивает Бутусов.

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