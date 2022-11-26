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Где дешевле овощи и фрукты: в регионах или Минске

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  • 26.11.2022, 22:41
Где дешевле овощи и фрукты: в регионах или Минске
Фото: bar24.by

Сравнили цены.

Bar24.by сравнил цены на фрукты и овощи на рынке «Универсальный» в городе Барановичи и на «Комаровке» в Минске.

За огурцами в Барановичи, за кабачками – в Минск

В столице огурцы 24 ноября можно было приобрести как минимум за 8,9 рубля за килограмм. В нашем городе цена на этот овощ стартовала от 5,5 рубля.

Картофель на минской «Комаровке» также дороже: килограмм бульбы продают по 1-1,5 рубля. В то время как на барановичском рынке цена на этот же товар составляет 80 копеек.

Минимальная цена на томаты одинаковая и в Минске, и в Барановичах – 3,5 рубля. Зато максимальная в столице достигает 13,5 рубля за кило.

Что из овощей на «Комаровке» дешевле, чем на нашем рынке, так это кабачки. Разница в цене – вдвое: в Минске килограмм кабачков можно купить за 3,5 рубля, в Барановичах – за семь.

Ананасы: на «Универсальном» цена за штуку, на «Комаровке» – за кило

В Барановичах на рынке в продаже появились ананасы. 24 ноября они стоили по 20 рублей за штуку. В Минске цена на ананасы идет за килограмм. Можно найти и за 9,99, и за 15 рублей.

Мандарины на «Комаровке» продают по цене от 1,99 до 12,9 рубля за килограмм, на барановичском рынке – от 7,5 рубля. Гранаты в столице можно найти по 4,99 рубля, в Барановичах цена на этот фрукт – 8,5 рубля за килограмм.

Почти в два раза дороже у столичных продавцов семечки тыквы: 28 рублей за кило против 15 рублей в Барановичах.

Цены на овощи и фрукты на рынках на 24 ноября 2022 года, за кг

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