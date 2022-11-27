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«Внутри системы — раскол?»

  • 27.11.2022, 1:06
  • 6,476
«Внутри системы — раскол?»
Владимир Макей

Внезапная смерть Макея вызывает много вопросов.

Телеграм-канал «Баста» опубликовал письмо читателя:

- Макей-марионетка Лукашенко. Вот и подошел его бесславный конец! Его уход вызывает много вопросов.

С виду здоровый мужик. С трапа самолёта спокойно может сойти, в отличии от некоторых. Его уход - это сигнал Путина для Лукашенко? Принуждение к войне белорусской армии против Украины?

Или внутри системы Лукашенко творится раскол и это дело рук диктатора? Может это синдром синих пальцев? В любом случае это уже не важно! Он выбрал свой путь. Он - не народный!

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