«Внутри системы — раскол?»
- 27.11.2022, 1:06
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Внезапная смерть Макея вызывает много вопросов.
Телеграм-канал «Баста» опубликовал письмо читателя:
- Макей-марионетка Лукашенко. Вот и подошел его бесславный конец! Его уход вызывает много вопросов.
С виду здоровый мужик. С трапа самолёта спокойно может сойти, в отличии от некоторых. Его уход - это сигнал Путина для Лукашенко? Принуждение к войне белорусской армии против Украины?
Или внутри системы Лукашенко творится раскол и это дело рук диктатора? Может это синдром синих пальцев? В любом случае это уже не важно! Он выбрал свой путь. Он - не народный!