«Внутри системы — раскол?» 27.11.2022, 1:06

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Владимир Макей

Внезапная смерть Макея вызывает много вопросов.

Телеграм-канал «Баста» опубликовал письмо читателя:

- Макей-марионетка Лукашенко. Вот и подошел его бесславный конец! Его уход вызывает много вопросов.

С виду здоровый мужик. С трапа самолёта спокойно может сойти, в отличии от некоторых. Его уход - это сигнал Путина для Лукашенко? Принуждение к войне белорусской армии против Украины?

Или внутри системы Лукашенко творится раскол и это дело рук диктатора? Может это синдром синих пальцев? В любом случае это уже не важно! Он выбрал свой путь. Он - не народный!

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