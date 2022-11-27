Зеленский: Ограничение цены на нефть РФ следует установить на уровне $30-40 27.11.2022, 3:00

Владимир Зеленский

Украина поддержала позицию Литвы и Польши.

Украина считает, что ограничение цены на российскую нефть целесообразно установить на уровне $30-40 за баррель. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве в субботу, сообщает «Европейская правда».

- Ограничение, которое сегодня рассматривается - около $65 - я считаю, искусственное. Россия заработает десятки миллиардов сверхприбыли и будет использовать против нас. К сожалению, не всем странам так больно вместе с нами, - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина поддерживает позицию Литвы и Польши, выступающих за значительно более низкий ценовой потолок на российскую нефть.

- В любом случае, любое ограничение – это уже сигнал того, что страны будут идти дальше. Но нам хотелось бы в этой борьбе, чтобы санкции были очень результативными, чтобы ограничение было на уровне $30-40, чтобы их Россия чувствовала, – добавил Зеленский.

Страны ЕС пока не договорились, насколько строгим должно быть ограничение цен, которое будет введено совместно с «Группой семи»

Такие страны как Польша возражали против предложения установить лимит в 65 долларов за баррель, говоря, что это слишком щедро для России. Другие страны, включая Грецию, не хотят опускаться ниже этого уровня.

Целью ограничения цены, впервые предложенного США, является сохранение потока российской нефти, а также ограничение доходов Москвы.

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