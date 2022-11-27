Люксембург передал ВСУ шесть беспилотников тактического уровня 27.11.2022, 5:00

Беспилотники разработаны и изготовлены чешской компанией Primoco UAV.

Люксембург передал Украине шесть беспилотников Primoco One 150 чешского производства. Об этом сообщает censor.net со ссылкой на люксембургское Минобороны.

В ведомстве сообщили, что БПЛА приобрели в рамках военной помощи ВСУ после полномасштабного вторжения России в Украину.

Беспилотники Primoco One 150 разработаны и изготовлены чешской компанией Primoco UAV. Они среднего размера: длина – 3,65 м, размах крыльев – 4,85 м, высота – 1,25 м. Время полета дронов составляет до 15 часов, максимальная дальность – до 2000 км.

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