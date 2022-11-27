ВСУ уничтожили треть полка кадыровцев, совершавших зверства в Мариуполе и на Запорожье 27.11.2022, 8:42

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Во время обстрела из HIMARS был ранен и командир полка полковник Евгений Малыгин.

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 71 чеченца из полка, который совершал зверства против украинцев в Мариуполе и на Запорожье. Всего в полку было 226 оккупантов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Досье шпиона». Оккупанты, которые пришли воевать против украинцев, служили в 291-м гвардейском мотострелковом полку, в/ч 65384, Борзой, Чеченская Республика.

Чеченцы из этого полка участвуют в полномасштабной войне с самого ее начала. Сначала их привлекли к осаде Мариуполя. Сейчас полк находится в Запорожской области.

При этом отмечается, что на днях украинские военные обстреляли полк из реактивной системы залпового огня M142 HIMARS прямо во время проведения совещания. В результате «на концерт к Кобзону» отправились 11 чеченцев, еще двое получили ранения.

Среди раненых после этого обстрела также командир полка полковник Евгений Малыгин.

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