В Кремле создают новую ЧВК, чтобы сдерживать влияние Пригожина 27.11.2022, 8:52

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Формирование боевой группировки поручили бизнесмену Армену Саркисяну.

В Кремле создают новую так называемую «ЧВК», что сдержать влияние на политической арене России финансиста «Вагнера» Евгений Пригожина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Создание новой боевой группировки поручили Армену Саркисяну. Он является владельцем холдинговой компании «Ташир», давнего субподрядчика российской государственной энергетической компании «Газпром».

Вероятно, что высокопоставленные российские чиновники одобрили усилия Саркисяна, поскольку частные военные компании в России запрещены законом, напомнили аналитики.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно продвигает свои усилия по созданию параллельных военных структур на базе Чечни.

Недавно Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что они обсуждали создание новых подразделений российской армии и Росгвардии, состоящих из чеченского персонала.

«Российские официальные лица могут способствовать дальнейшему продвижению существующих параллельных военных структур Кадырова и усилий Саркисяна по созданию частной военной компании для противодействия растущему влиянию Пригожина, который использует свои структуры, чтобы зарекомендовать себя как центральная фигура в российской политике», - отмечают аналитики.

Напомним, по данным ГУР, новым «куратором» в тюрьмах России и на временно оккупированных территориях Украины стал криминальный авторитет Армен Саркисян.

В 2018 году Армена Саркисяна задерживали сотрудники Интерпола во Франции. Но задержанного отпустили, поскольку он оказался полным тезкой криминального авторитета из Горловки.

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