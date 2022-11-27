Смерть Макея: рука Москвы, месть Лукашенко или просто инфаркт? 4 27.11.2022, 9:03

3,408

Естественной кончины ничего не предвещало, что вызвало многочисленные версии.

Скупая информация официального Минска относительно внезапной смерти лукашенковского министра иностранных дел Владимира Макея породила множество версий.

Как уже упоминал сайт Charter97.org, Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко.

Официальной версией смерти Макея стал инфаркт. Его ничего не предвещало, что, можно быть уверенными, вызовет многочисленные теории заговора.

Владимир Макей со своим аппаратным опытом мог бы быть ключевой фигурой в процессе определения преемника в случае внезапного ухода самого Александра Лукашенко. И он был далеко не самым пророссийским элементом в нынешней минской верхушке. Соответственно, многие могут видеть за такой внезапной смертью руку Москвы.

И Макей был главой ведомства, десятки сотрудников которого в 2020-м перешли на сторону народа — после чего лукашисты вынуждены были с позором для себя отменить голосование на зарубежных участках. Александр Лукашенко имеет репутацию человека, который никому ничего не прощает. Соответственно, другие могут видеть в смерти месть.

Но люди иногда умирают от инфарктов просто. Насколько известно «Нашай Ніве», Владимир Макей умер у себя дома, и по версии издания, пока «все действительно указывает на инфаркт».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».