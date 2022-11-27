закрыть
27 ноября 2022, воскресенье, 10:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«У Лукашенко паранойя, что его могут ликвидировать»

5
  • 27.11.2022, 9:43
  • 11,174
«У Лукашенко паранойя, что его могут ликвидировать»

Неожиданная смерть Макея подогревает страхи диктатора.

На фоне внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея у диктатора Александра Лукашенко мог возникнуть страх за свою жизнь.

Такое мнение высказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин в комментарии «24 каналу». По его словам, Москва считает Лукашенко «слишком неудобным». Он надоел Кремлю еще до войны, потому что получал деньги и постоянно что-то обещал.

Как отметил Фейгин, Кремль имеет много вопросов к Лукашенко. Однако здесь уже финальная главная точка – для Путина сейчас нет ничего важнее войны, которую Россия проигрывает.

«Поведение Лукашенко вызывает раздражение, которое может повлечь его ликвидацию», - сказал правозащитник.

Фейгин сказал, что когда смерть главы МИД Беларуси Макея была неожиданной, то это может еще больше напугать Лукашенко. Правозащитник убежден, что белорусский диктатор закончит жизнь так же как и другие диктаторы в истории.

«У Лукашенко паранойя, что его могут ликвидировать. В его ситуации люди становятся параноиками. Он следит за новостями», - отметил российский оппозиционер.

«Считаю, что для Лукашенко сейчас все плохо», - резюмировал Фейгин.

Как писал сайт Charter97.org, Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Столько странных совпадений в смерти Макея
Столько странных совпадений в смерти Макея Леонид Невзлин
Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип
Путин прорабатывает план замены Лукашенко
Путин прорабатывает план замены Лукашенко Леонид Невзлин
Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов