«У Лукашенко паранойя, что его могут ликвидировать» 5 27.11.2022, 9:43

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Неожиданная смерть Макея подогревает страхи диктатора.

На фоне внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея у диктатора Александра Лукашенко мог возникнуть страх за свою жизнь.

Такое мнение высказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин в комментарии «24 каналу». По его словам, Москва считает Лукашенко «слишком неудобным». Он надоел Кремлю еще до войны, потому что получал деньги и постоянно что-то обещал.

Как отметил Фейгин, Кремль имеет много вопросов к Лукашенко. Однако здесь уже финальная главная точка – для Путина сейчас нет ничего важнее войны, которую Россия проигрывает.

«Поведение Лукашенко вызывает раздражение, которое может повлечь его ликвидацию», - сказал правозащитник.

Фейгин сказал, что когда смерть главы МИД Беларуси Макея была неожиданной, то это может еще больше напугать Лукашенко. Правозащитник убежден, что белорусский диктатор закончит жизнь так же как и другие диктаторы в истории.

«У Лукашенко паранойя, что его могут ликвидировать. В его ситуации люди становятся параноиками. Он следит за новостями», - отметил российский оппозиционер.

«Считаю, что для Лукашенко сейчас все плохо», - резюмировал Фейгин.

Как писал сайт Charter97.org, Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко.

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