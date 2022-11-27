«У Лукашенко паранойя, что его могут ликвидировать»5
- 27.11.2022, 9:43
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Неожиданная смерть Макея подогревает страхи диктатора.
На фоне внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея у диктатора Александра Лукашенко мог возникнуть страх за свою жизнь.
Такое мнение высказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин в комментарии «24 каналу». По его словам, Москва считает Лукашенко «слишком неудобным». Он надоел Кремлю еще до войны, потому что получал деньги и постоянно что-то обещал.
Как отметил Фейгин, Кремль имеет много вопросов к Лукашенко. Однако здесь уже финальная главная точка – для Путина сейчас нет ничего важнее войны, которую Россия проигрывает.
«Поведение Лукашенко вызывает раздражение, которое может повлечь его ликвидацию», - сказал правозащитник.
Фейгин сказал, что когда смерть главы МИД Беларуси Макея была неожиданной, то это может еще больше напугать Лукашенко. Правозащитник убежден, что белорусский диктатор закончит жизнь так же как и другие диктаторы в истории.
«У Лукашенко паранойя, что его могут ликвидировать. В его ситуации люди становятся параноиками. Он следит за новостями», - отметил российский оппозиционер.
«Считаю, что для Лукашенко сейчас все плохо», - резюмировал Фейгин.
Как писал сайт Charter97.org, Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко.