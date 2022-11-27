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Бойцы ВСУ спасли бабушку под жестокими обстрелами россиян: мощное видео

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  • 27.11.2022, 9:50
  • 2,976
Бойцы ВСУ спасли бабушку под жестокими обстрелами россиян: мощное видео

Кадры были сняты в Донецкой области.

Украинские военные не только создают проблемы для врагов, но и успевают помогать гражданским, живущим на линии огня. В сети появились кадры, как солдаты Вооруженных Сил эвакуируют бабушку под градом обстрелов в Донецкой области.

Один из пользователей «Твиттера» отмечает, что благодаря человеку с ником Saint Javelin удалось в течение 10 дней эвакуировать людей из прифронтовых районов. Однако во время очередного вывоза пожилой женщины из горячей точки – машину догнали вражеские обстрелы.

«В этом месяце Saint Javelin купил грузовик для «Донбасской эвакуации», который вывозит мирных жителей из прифронтовых городов. Вчера вечером мне прислали сообщение, что грузовик уничтожен, а сегодня показали, что произошло. Этот грузовик прослужил около 10 дней», – написал мужчина по имени Борис.

На видео действительно видно, как украинские военные спасают женщину. Отметим, что они не теряли упорства во время операции и сохраняли оптимизм даже при начале вражеской атаки с воздуха.

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