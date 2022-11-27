Бойцы ВСУ спасли бабушку под жестокими обстрелами россиян: мощное видео

Бойцы ВСУ спасли бабушку под жестокими обстрелами россиян: мощное видео2
- 27.11.2022, 9:50
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Кадры были сняты в Донецкой области.
Украинские военные не только создают проблемы для врагов, но и успевают помогать гражданским, живущим на линии огня. В сети появились кадры, как солдаты Вооруженных Сил эвакуируют бабушку под градом обстрелов в Донецкой области.
Один из пользователей «Твиттера» отмечает, что благодаря человеку с ником Saint Javelin удалось в течение 10 дней эвакуировать людей из прифронтовых районов. Однако во время очередного вывоза пожилой женщины из горячей точки – машину догнали вражеские обстрелы.
«В этом месяце Saint Javelin купил грузовик для «Донбасской эвакуации», который вывозит мирных жителей из прифронтовых городов. Вчера вечером мне прислали сообщение, что грузовик уничтожен, а сегодня показали, что произошло. Этот грузовик прослужил около 10 дней», – написал мужчина по имени Борис.
На видео действительно видно, как украинские военные спасают женщину. Отметим, что они не теряли упорства во время операции и сохраняли оптимизм даже при начале вражеской атаки с воздуха.
This month, @saintjavelin bought a truck for "Donbas Evacuation" which evacuates civilians from frontline towns.— Christian Borys (@ItsBorys) November 26, 2022
Last night, they sent me a message that the truck was destroyed, and today they showed us what happened.
This truck lasted about 10 days. pic.twitter.com/RECy6KDOKW