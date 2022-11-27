«Неожиданная смерть Макея вряд ли будет воспринята как случайность» 27.11.2022, 10:05

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Это может существенно ускорить все политические процессы в Беларуси.

Вчера стало известно, что умер лукашенковский министр иностранных дел Владимир Макей.

Российский политолог Илья Гращенков прокомментировал внезапную смерть высокопоставленного чиновника:

— Макей считался главным кандидатом в преемники Лукашенко в случае старта «внешнего транзита» власти в Беларуси. У России своего аналога Макею не было, скорее, были разрозненные кандидатуры из числа силовиков, которые так и не смогли доказать Лукашенко свою полную преданность.

Так что неожиданная смерть главного кандидата в преемники вряд ли будет кем-то воспринята как случайность. Это может существенно ускорить все политические процессы в Беларуси.

Как писал сайт Charter97.org, Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко.

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