закрыть
27 ноября 2022, воскресенье, 10:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Неожиданная смерть Макея вряд ли будет воспринята как случайность»

  • 27.11.2022, 10:05
  • 5,906
«Неожиданная смерть Макея вряд ли будет воспринята как случайность»

Это может существенно ускорить все политические процессы в Беларуси.

Вчера стало известно, что умер лукашенковский министр иностранных дел Владимир Макей.

Российский политолог Илья Гращенков прокомментировал внезапную смерть высокопоставленного чиновника:

— Макей считался главным кандидатом в преемники Лукашенко в случае старта «внешнего транзита» власти в Беларуси. У России своего аналога Макею не было, скорее, были разрозненные кандидатуры из числа силовиков, которые так и не смогли доказать Лукашенко свою полную преданность.

Так что неожиданная смерть главного кандидата в преемники вряд ли будет кем-то воспринята как случайность. Это может существенно ускорить все политические процессы в Беларуси.

Как писал сайт Charter97.org, Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Столько странных совпадений в смерти Макея
Столько странных совпадений в смерти Макея Леонид Невзлин
Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип
Путин прорабатывает план замены Лукашенко
Путин прорабатывает план замены Лукашенко Леонид Невзлин
Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов