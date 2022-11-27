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Россия вербует на войну против Украины студентов из Африки

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  • 27.11.2022, 10:22
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Россия вербует на войну против Украины студентов из Африки
иллюстрационное фото

За отказ угрожают лишить стипендий или повысить стоимость обучения.

В России вербуют в ЧВК «Вагнера» студентов Африки, а за отказ угрожают лишить стипендий или повысить стоимость обучения.

Об этом сообщает The Daily Beast.

Журналисты пообщались с африканскими студентами из Южного федерального университета в Ростове-на-Дону. Те рассказывают, что представители учебного заведения убеждали учеников поступить в ЧВК «Вагнера» или российскую армию и поехать воевать в Украину за 3-5 тысяч долларов.

«Три чиновника, которые встречали нас в нашем общежитии, пытались убедить воевать за Россию. Они сказали, что мы можем недолго повоевать в Украине, заработать столько денег, а потом вернуться в Россию, чтобы продолжить свое обучение. Они несколько раз напоминали нам, что некоторые африканцы уже сражаются в Украине и зарабатывают хорошие деньги», - передает издание слова студентов.

В случае отказа студентам угрожают повышением оплаты за обучение или лишением стипендий. Кроме этого, к вербовке привлекаются и сотрудники ФСБ.

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