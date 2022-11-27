«Путь для русской кувалды к голове Лукашенко открыт» 27.11.2022, 10:25

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Белорусы делятся мыслями по поводу внезапной смерти Макея.

Вчера стало известно, что внезапно умер лукашенковский министр иностранных дел Владимир Макей.

Сайт Charter97.org собрал первую реакцию читателей на новость о смерти важного чиновника:

«Лука, хавайся у бульбу»

«Макейка нажрался в Ереване новичка?»

«Геополитический шпагат луки лишился ноги, направленной на Запад. Путь для русской кувалды открыт»

«Бутылка шампанского всегда должна быть в запасе»

«Не удивлюсь, если его убрало ФСБ, чтобы поставить кого-то еще похуже Макея. Какого-нибудь оголтелого русского нациста».

«Вот и дождались беларусы пятилетки Трех Пэ:

Пятилетки Пышных Похорон.

Или, как говорили после смерти Брежнева,

Гонки на лафетах».

«Петров и Боширов идут напролом,

Один с ледорубом, другой с топором.

Сипатый вот-вот попадет на крючок,

И плещется в термосе газ «Новичок». — делятся своими мыслями белорусы.

Как сообщал сайт Charter97.org, Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко.

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