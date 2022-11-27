«Путь для русской кувалды к голове Лукашенко открыт»
- 27.11.2022, 10:25
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Белорусы делятся мыслями по поводу внезапной смерти Макея.
Вчера стало известно, что внезапно умер лукашенковский министр иностранных дел Владимир Макей.
Сайт Charter97.org собрал первую реакцию читателей на новость о смерти важного чиновника:
«Лука, хавайся у бульбу»
«Макейка нажрался в Ереване новичка?»
«Геополитический шпагат луки лишился ноги, направленной на Запад. Путь для русской кувалды открыт»
«Бутылка шампанского всегда должна быть в запасе»
«Не удивлюсь, если его убрало ФСБ, чтобы поставить кого-то еще похуже Макея. Какого-нибудь оголтелого русского нациста».
«Вот и дождались беларусы пятилетки Трех Пэ:
Пятилетки Пышных Похорон.
Или, как говорили после смерти Брежнева,
Гонки на лафетах».
«Петров и Боширов идут напролом,
Один с ледорубом, другой с топором.
Сипатый вот-вот попадет на крючок,
И плещется в термосе газ «Новичок». — делятся своими мыслями белорусы.
Как сообщал сайт Charter97.org, Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко.