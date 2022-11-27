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«Путь для русской кувалды к голове Лукашенко открыт»

  • 27.11.2022, 10:25
  • 5,180
«Путь для русской кувалды к голове Лукашенко открыт»

Белорусы делятся мыслями по поводу внезапной смерти Макея.

Вчера стало известно, что внезапно умер лукашенковский министр иностранных дел Владимир Макей.

Сайт Charter97.org собрал первую реакцию читателей на новость о смерти важного чиновника:

«Лука, хавайся у бульбу»

«Макейка нажрался в Ереване новичка?»

«Геополитический шпагат луки лишился ноги, направленной на Запад. Путь для русской кувалды открыт»

«Бутылка шампанского всегда должна быть в запасе»

«Не удивлюсь, если его убрало ФСБ, чтобы поставить кого-то еще похуже Макея. Какого-нибудь оголтелого русского нациста».

«Вот и дождались беларусы пятилетки Трех Пэ:

Пятилетки Пышных Похорон.

Или, как говорили после смерти Брежнева,

Гонки на лафетах».

«Петров и Боширов идут напролом,

Один с ледорубом, другой с топором.

Сипатый вот-вот попадет на крючок,

И плещется в термосе газ «Новичок». — делятся своими мыслями белорусы.

Как сообщал сайт Charter97.org, Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко.

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