«Си Цзиньпин, в отставку!»: в Китае проходят массовые митинги против жестких COVID-ограничений 27.11.2022, 10:31

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Протесты захлестнули Шанхай и другие города страны.

В городах и университетских городках Китая начались протесты из-за строгих карантинных ограничений, введенных почти три года назад. Во время пожара в одном из городов именно из-за них, как утверждают, жители не смогли спастись.

Об этом сообщает The Guardian.

В частности, в Шанхае 26 ноября люди призвали к устранению Коммунистической партии и ее главы Си Цзиньпина. Обычно китайцы удерживаются от публичной критики в их адрес, опасаясь репрессий, но в этот раз в соцсетях появились даже видео столкновений с полицией, пишет газета.

«Коммунистическая партия! В отставку! Си Цзиньпин! В отставку!» — скандировали демонстранты. На других кадрах люди скандируют: «Нет ПЦР-тестам, мы хотим свободы», после чего раздаются повторяющиеся призывы «Свобода! Свободу!», рассказывает The Guardian.

Протесты начались после того, как 25 ноября в Урумчи, крупнейшем городе в северо-западном Китае, вспыхнула демонстрация. Там днем ранее в результате пожара в жилом доме погибли по меньшей мере десять человек и еще девять получили ранения. Многие считают, что это произошло, поскольку они не смогли спастись и убежать из-за ограничений, связанных с COVID-19. Однако местные власти это отрицают.

The Guardian пишет, что в китайских соцсетях были опубликованы фото и видео, которые быстро удалили Интернет-цензоры, но многие из них появились в Twitter, заблокированном в КНР.

Так, в Университете связи Китая в Нанкине два студента подняли белые листы бумаги на площади кампуса. Ночью в субботу к ним присоединились толпы других студентов, которые зажгли свои мобильные телефоны, начали петь гимн и скандировали: «Десять тысяч лет народа. Пусть мертвые покоятся с миром».

‘Down with the party! Down with Xi Jinping!’ Free Xinjiang!’ pic.twitter.com/q5jwUQrz5Z — Eva Rammeloo (@eefjerammeloo) November 26, 2022

Газета идентифицировала фотографии и из других городов Китая, где люди выходили с надписями на листах бумаги, а в Шанхае на одном из бигбордов написали «Не молчите».

На кадрах, снятых, как утверждается, в Пекине, видно, как люди ночью скандируют «Свобода или смерть!». На другом, снятом якобы в Ганчжоу, толпа разрушает заградительные барьеры в жилом комплексе, а в Тунчжоу — скандирует «Нет ПЦР-тестам». Места съемки подтвердить изданию не удалось.

На звонки в министерство общественной безопасности Китая и Шанхайском бюро безопасности в воскресенье утром, 27 ноября, не ответили.

The Guardian пишет, что, по мнению профессора Чун Ким Ва, ранее работавшего в Гонконгском политехническом университете, эти небольшие местные протесты, хотя и широкомасштабные, вряд ли угрожают центральному правительству. По его мнению, там постараются как успокоить, так и подавить их, чтобы «разрядить недовольство». Также профессор считает, что Си Цзиньпин может переложить ответственность на местные власти, обвинив их в чрезмерном усилении карантинных ограничений.

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