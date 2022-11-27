Ученые выяснили, сколько литров воды ежедневно требуется организму 4 27.11.2022, 11:43

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Опубликована подробная таблица с учетом возраста, веса и других факторов.

Вода — основной компонент человеческого тела, она занимает от 50 до 70 процентов нашего веса. Каждая клетка, ткань и орган нуждается в воде для правильной работы. В частности, она помогает поддерживать нормальную температуру тела, защищает чувствительные ткани, сохраняет суставы, снижая риск развития артритов и артрозов. Даже легкое обезвоживание может привести к дефициту внимания, снижению способности воспринимать и обрабатывать информацию, головным болям, повышенной утомляемости и ухудшению настроения.

Жидкость выводится из организма через пот, мочу, дыхание. Чтобы он продолжал функционировать должным образом, нужно пополнять «запасы» воды, потребляя напитки и продукты, содержащие воду: в норме около 20% суточного потребления жидкости поступает именно с пищей.

Но сколько воды нужно выпивать среднестатистическому здоровому взрослому, проживающему, к примеру, в умеренном климате? Ранее Национальные академии наук, инженерии и медицины Соединенных Штатов Америки определили, что мужчинам ежедневно требуется примерно 3,7 литра жидкости (эквивалентно 15,5 стакана), а женщинам — 2,7 литра (11,5 стакана) — речь идет не только о чистой воде, но и прочих напитках, и еде. Кроме того, все мы слышали рекомендацию выпивать по два литра чистой воды в сутки, то есть восемь стаканов воды. Справедливо ли это мнение?

Ученые из Национального института здоровья и питания в Осаке, Киотского университета передовых наук, Университета Цукуба (Япония), Китайской академии наук, Абердинского университета, Рохамптонского университета (Великобритания) и Университета Британской Колумбии (Канада) применили метод изотопной маркировки, чтобы выяснить, какова же потребность человека в воде с учетом климата, условий жизни и индивидуальных характеристик. О результатах рассказывается в статье для журнала Science.

Исследователи оценили потребление воды 5604 людьми (3729 женщин и 1875 мужчин) в возрасте от восьми дней до 96 лет из 23 стран, информация о которых содержалась в Международной базе данных по дважды меченой воде Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Участники выпивали стакан воды, в которой некоторые атомы водорода заменял дейтерий — стабильный изотоп водорода, безвредный для человека. Скорость его выведения показывала скорость метаболизма воды в организме.

Результаты показали, что водный обмен в значительной мере связан с возрастом, весом, содержанием жировой ткани, физической активностью, беременностью, занятиями спортом на профессиональной уровне, социально-экономическим статусом и характеристиками среды проживания (страна, температура воздуха, уровень влажности, высота над уровнем моря).

«Люди, которые жили в странах с низким индексом человеческого развития, имели более высокий водный обмен (5,2 литра в день у мужчин и 3,8 литра в день у женщин. — Прим. ред.), чем жители государств с высоким ИЧР (3,9 и 3,1 литра в день соответственно. — Прим. ред). На основе этого обширного набора данных мы предлагаем уравнения для прогнозирования водного обмена у человека в зависимости от антропометрических, экономических и экологических факторов», — рассказали ученые.

Расход энергии оказался важнейшим фактором: один из самых высоких показателей водного обмена выявили у мужчин 20-35 лет — в среднем 4,2 литра в день, если они жили в стране со средним индексом человеческого развития. Однако с возрастом показатель снижался — до 2,5 литра для 90-летних мужчин. Водный обмен у женщин в возрасте от 20 до 40 лет оценили примерно в 3,3 литра, а к 90 годам показатель падал до 2,5 литра.

Спортсменам требовалось примерно на литр больше, чем тем, кто не занимался спортом: порядка 5,1 литра для мужчин и 4,1 для женщин. Помимо них, более быстрый водный обмен был у жителей стран с жарким и влажным климатом, а также у беременных и кормящих грудью.

«Исследование показало, что распространенная рекомендация о том, что мы все должны выпивать восемь стаканов воды — или около двух литров в день, — вероятно, слишком преувеличена для большинства людей», — подчеркнул один из авторов работы, профессор Джон Спикман из Абердинского университета.

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